ЖКХ

Мешковой способ сбора и вывоза ТКО используется в более чем 1000 населенных пунктов Псковской области

На сегодняшний день мешковой способ сбора и вывоза ТКО используется в более чем 1000 населенных пунктов Псковской области. Это предусмотрено региональным законодательством, сообщили Псковской Ленте Новостей в «Экопроме».

В соответствии с приказом комитета Псковской области по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 29 декабря 2018 г. N 129-ОД «Об утверждении порядка накопления твердых коммунальных отходов (в том числе их раздельного накопления) на территории Псковской области» существуют два способа накопления ТКО — контейнерный и мешковой.

Как правило, второй способ применяется из-за отсутствия оборудованных контейнерных площадок или сложностей с определением мест накоплений ТКО. Вопросы определения способа сбора отходов, а также установки контейнерных площадок и ведения соответствующего реестра, в соответствии с действующим Постановлением Правительства РФ находятся в ведении органов местного самоуправления.

Мешковой сбор осуществляется таким образом: жители домов складируют мусор в пакеты (они могут быть любыми) и в указанный в графике вывоза день выставляют их возле домов, либо в централизованные места накопления, определенные органами местного самоуправления. Затем мусоровозы забирают мешки с отходами из населенных пунктов и вывозят их на полигоны в соответствии с территориальной схемой обращения с ТКО.

С графиком вывоза ТКО на территории Псковской области можно ознакомиться можно на сайте регионального оператора.