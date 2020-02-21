ЖКХ

4200 спецпакетов для сбора ТКО поступят в Пустошкинский район

4200 специальных пакетов для сбора ТКО направил «Экопром» в Пустошкинский район. Мешки предназначены для жителей территорий, где организован мешковой сбор.

Забельская волость (мешковой сбор налажен в 10 деревнях) получила 600 пакетов объемом 120 литров каждый. В две деревни Алольской волости отправлены 400 пакетов того же объема. В Щукинскую волость (мешковой сбор в 5 деревнях) направлены 2000 мешков объемом 60 литров. По 600 спецпакетов аналогичного объема получили Пригородная волость (7 деревень) и Гультяевская (2 деревни).

Как пояснили Псковской Ленте Ноовтсей в пресс-службе «Экопрома», в других населенных пунктах Пустошкинского района сбор ТКО осуществляется в контейнеры 0,75 куб. м, за исключением деревни Ребле, где способ сбора отходов смешанный: осуществляется как мешками в установленных местах накопления, так и в имеющиеся мусорные контейнеры. В данном населенном пункте возле домов № 29, 32, 40 установлены три бака объемом 0,75 куб. м.

Пакеты под ТКО можно получить бесплатно в местных администрациях. Они предоставляются по заявке органа местного самоуправления.