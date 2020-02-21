ЖКХ

При мешковом сборе ТКО можно накапливать в любых пакетах - «Экопром»

Жители населенных пунктов Псковской области, где организован мешковой сбор ТКО, могут выбрасывать мусор в любых пакетах и мешках. При этом региональный оператор по обращению с ТКО регулярно направляет в муниципальные образования бесплатные спецпакеты для сбора ТКО, они выдаются по заявке органа местного самоуправления, сообщается на сайте «Экопрома».

Водитель транспортного отдела ООО «Мехуборка Псков» Алексей Суворкин рассказал, что в среднем за день одна единица спецтехники проезжает 10-20 деревень и собирает 300-400 пакетов с ТКО. Он добавил, что желательно складировать отходы в плотные мешки, которые не порвутся и не сделают ТКО добычей живности. «Это удобство и для местных жителей, и для нас», - пояснил водитель.

Оператор загрузочной и разгрузочной установки Валерий Павлов добавил, что мусор в деревнях бывает разнообразным: помимо пищевых отходов люди выбрасывают одежду, пластик, чемоданы, холодильники, и иной крупногабаритный мусор. Причём с наступлением весны мусора становится больше, так как люди выходят на субботники.

«В целом люди довольны уборкой мусора и работой Мехуборки», - подытожил Алексей Суворкин.