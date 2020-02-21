«Газпром межрегионгаз Псков» опубликовал список крупных должников на март 2020 года

ООО «Газпром межрегионгаз Псков» опубликовал список крупных должников по состоянию на 1 марта 2020 года.
|
Задолженность крупных потребителей природного газа по состоянию на 01.03.2020
|
Наименование
|
Всего
Дебиторская задолженность, руб.
|
В том числе, просроченная дебиторская задолженность, руб.
|
МП г. Пскова «ПТС»
|
516 846 667.70
|
363 750 194.46
|
МУП «ЖКХ» Островского района
|
99 420 162.36
|
89 973 171.97
|
МП Псковского района «Коммунальные услуги»
|
65 647 234.69
|
62 167 896.20
|
МУП «Тепловые сети» г. Великие Луки
|
95 696 190.45
|
35 177 000.00
|
Порховское МПТСиК
|
34 263 833.08
|
29 707 020.27
|
МУП «Невельские теплосети»
|
43 224 187.30
|
38 336 851.93
|
МУП «Дновская теплоснабжающая организация»
|
23 923 196.79
|
19 447 308.42
|
МУП «Райэнергоремонт» Великолукского района
|
28 883 292.29
|
27 436 433.41
|
МУПП ЖКХ Псковского района
|
20 310 906,53
|
20 310 906,53
|
ООО «РайКомХоз»
|
19 074 396,15
|
19 074 396,15
|
МУП «Искра»
|
24 173 035.44
|
19 873 540.13
|
МП ЖКХ Дедовичского района
|
10 257 590.98
|
9 249 648.40
|
Бежаницкое МП «Жилкоммунсервис»
|
5 864 174.72
|
4 009 007.74
|
ОАО «Уют»
|
1 726 344.34
|
850 000.00
|
МУП «Локнянское ЖКХ»
|
2 511 847.76
|
900 000.00
|
МУП «Палкинская ПМК»
|
3 063 690.96
|
1 536 246.89
|
ООО «А2 Энергия»
|
1 898 494.74
|
0
|
МП «Печорские теплосети»
|
5646 845.49
|
0