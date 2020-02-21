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ЖКХ

«Газпром межрегионгаз Псков» опубликовал список крупных должников на март 2020 года

24.03.2020 16:10|ПсковКомментариев: 0

ООО «Газпром межрегионгаз Псков» опубликовал список крупных должников по состоянию на 1 марта 2020 года.

Задолженность крупных потребителей природного газа по состоянию на 01.03.2020

  

Наименование

Всего

Дебиторская задолженность, руб.

В том числе, просроченная дебиторская задолженность, руб.

  
 
 

МП г. Пскова «ПТС»

516 846 667.70

363 750 194.46

  

МУП «ЖКХ» Островского района

99 420 162.36

89 973 171.97

  

МП Псковского района «Коммунальные услуги»

65 647 234.69

62 167 896.20

  

МУП «Тепловые сети» г. Великие Луки

95 696 190.45

35 177 000.00

  

Порховское МПТСиК

34 263 833.08

29 707 020.27

  

МУП «Невельские теплосети»

43 224 187.30

38 336 851.93

  

МУП «Дновская теплоснабжающая организация»

23 923 196.79

19 447 308.42

  

МУП «Райэнергоремонт» Великолукского района

28 883 292.29

27 436 433.41

  

МУПП ЖКХ Псковского района

20 310 906,53

20 310 906,53

  

ООО «РайКомХоз»

19 074 396,15

19 074 396,15

  

МУП «Искра»

24 173 035.44

19 873 540.13

  

МП ЖКХ Дедовичского района

10 257 590.98

9 249 648.40

  

Бежаницкое МП «Жилкоммунсервис»

5 864 174.72

4 009 007.74

  

ОАО «Уют»

1 726 344.34

850 000.00

  

МУП «Локнянское ЖКХ»

2 511 847.76

900 000.00

  

МУП «Палкинская ПМК»

3 063 690.96

1 536 246.89

  

ООО «А2 Энергия»

1 898 494.74

0

  

МП «Печорские теплосети»

5646 845.49

0

  
Источник: Псковская Лента Новостей
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