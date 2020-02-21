«Газпром межрегионгаз Псков» опубликовал список крупных должников на март 2020 года

Профилактический рейд по предотвращению пожаров в жилых домах и квартирах состоялся в Пскове

«Эхономика»: Выдержит ли инвестклимат Псковской области суровое испытание коронавирусом и слабым рублем?

Глава Бежаницкого района: Важно, что в поправках в Конституцию мы говорим о преемственности