ЖКХ

Мы активно работаем над сохранностью МП «Коммунальные услуги» - Наталья Федорова

Власти Псковского района активно работают над сохранностью муниципального предприятия «Коммунальные услуги». Об этом сообщила глава Псковского района Наталья Федорова сегодня, 25 мая.

Напомним, с 9 января текущего года предприятие объявлено банкротом. «Предприятию требуется модернизация, можно отметить большой износ сетей», - сообщила глава района. По словам Натальи Федоровой, в настоящий момент идут работы над программой, которая позволит модернизировать сети водоснабжения.

Глава Псковского района отметила, что ситуация с предприятием находится на контроле администрации Псковской области.

Кроме того, в ходе беседы Наталья Федорова подчеркнула, что отопительный сезон в районе прошел без срывов, все услуги населению по предоставлению тепла, горячего водоснабжения прошли на должном уровне, срывов не было.