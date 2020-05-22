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Олег Брячак обвинил УК «Пароменское» в наглости и подлости

Депутат Псковской городской Думы, лидер Псковского регионального отделения партии «Справедливая Россия» Олег Брячак обвинил управляющую компанию «Пароменское» в наглости и подлости. Свое мнение на этот счет он высказал в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове, высказываясь по поводу обращения данной УК в суд с просьбой признать незаконным пункт о ежедневной влажной уборке подъездов в указе губернатора Михаила Ведерникова.

По мнению Олега Брячака, данный пункт в губернаторском указе является полезным для всех жителей города. «И надо было набраться наглости еще подать в суд! Я просто этого не понимаю», - отметил парламентарий, заметив, что «на сегодняшний день работа вот таких бессовестных управляющих компаний - одна из основных проблем нашего города».

По словам Олега Брячака, у управляющих компаний остаются деньги для того, чтобы содержать дома нормально. Кроме того, средства на дезинфекцию подъездов были выделены «управляйкам» из городского резервного фонда. «Мы же понимаем, что не купаемся в деньгах. Ни в городе, ни в области денег не хватает, да и в стране кризис. Я просто еще раз хочу отметить, что нужно относиться к таким вещам с пониманием. Если мы сплотимся, будем нормально относиться друг к другу, выполнять свои обязанности и даже сверх того, то эпидемия будет нам нестрашна, мы ее быстрее поборем. А если будем такими подленькими вещами заниматься, подавать в суд на правильный указ губернатора, принятый в целях заботы о населении... Так не должно быть. Еще раз призываю радиослушателей: сложнейшая ситуация, давайте проявим ответственность, понимание и просто будем помогать друг другу», - подчеркнул депутат.

Олег Брячак также заметил, что вообще не понимает действий большинства управляющих компаний. «Даже в «мирное» время, когда не было эпидемий и каких-то еще проблем, многие управляющие компании просто-напросто не выполняли большинства обязанностей, которые прописаны в договорах на управление многоквартирными домами... Когда я наблюдаю картину, как из фундамента или на крыше растут деревья, это никуда не годится. Это просто неуважение к людям», - пояснил депутат. Также его удивило, что «многие управляющие компании просто проигнорировали добрую просьбу губернатора» добросовестно работать в период пандемии коронавируса. «Многие из них как ничего не делали, так и продолжают ничего не делать. И вот теперь, когда наступила эта проблема, когда от действий УК зависит не только качество жизни, но и здоровье людей, их жизнь, тут уже не о деньгах говорить надо. Тут уже речь идет о порядочности, о человеческом отношении», - подчеркнул Брячак. При этом он привел в качестве «эталона» подход «Городской управляющей компании», которая «добавила немного денег рабочим, сантехникам, и они стали помогать дезинфицировать подъезды». «Таким образом и указ губернатора был выполнен, и жильцы домов спокойны за свое здоровье, заходя в подъезд. Поверьте, это не такие большие деньги, а управляйки, которые годами наживались на наших гражданах, не потратили эти три копейки, чтоб защитить жизнь граждан», - сказал гость студии.