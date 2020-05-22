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ЖКХ

Минэнерго предлагает сократить срок моратория на пени за неуплату ЖКХ

26.05.2020 07:59|ПсковКомментариев: 0

Министерство энергетики предлагает сократить установленный до 1 января 2021 года срок моратория на взимание пеней за неуплату услуг ЖКХ. Об этом заявил замглавы ведомства Юрий Маневич на заседании комиссии РСПП по электроэнергетике, пишет газета «Ведомости».

Министерство рассматривает сохранение моратория до 31 мая, а для граждан, которые оказались в затруднительном положении, период отсрочки могут продлить еще на два месяца - до 31 июля. При этом в ведомстве считают возможным ввести такой же мораторий для предприятий малого и среднего бизнеса из пострадавших отраслей экономики.

Замглавы Минэнерго заметил, что уровень собираемости платежей на рынках электрической энергии за апрель 2020 года снизился на 7%, а прирост задолженности составил 11 миллиардов рублей, при этом собираемость платежей на рынках тепловой энергии за прошлый месяц снизилась на 12% при приросте задолженности порядка 16 миллиардов рублей.

Согласно подсчетам министерства, при сохранении моратория до конца года выпадающие доходы энергокомпаний составят 600-700 миллиардов рублей, что негативно повлияет на работу отраслей ТЭК и поставит под угрозу надежность устойчивого энерго- и теплоснабжения страны. Юрий Маневич добавил, что инициатива о сокращении срока действия моратория включена в план первоочередных мер по поддержке предприятий электроэнергетики, документ направлен на рассмотрение в аппарат правительства.

В прошлом месяце премьер-министр Михаил Мишустин ввел до конца года мораторий на начисление штрафов и пеней за неоплату услуг ЖКХ. Взыскивать неустойки нельзя за несвоевременную или неполную оплату за жилое помещение, коммунальные услуги и капремонт.

В свою очередь поставщики газа, электричества, тепла и воды не смогут взыскивать штрафы и пени с управляющих многоквартирными домами. Как сообщал Михаил Мишустин, эти решения приняты на фоне распространения коронавируса. Он также объявил мораторий на отключение коммунальных услуг за неуплату.

Теги: #ЖКХ #штраф
Источник: Псковская Лента Новостей
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