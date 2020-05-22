ЖКХ

В пяти деревнях Псковского района будут чаще вывозить мусор

В пяти деревнях Псковского района будут чаще вывозить ТКО.

В ходе выездного мониторинга в апреле-мае специалисты регионального оператора выявили регулярное перенакопление ТКО на контейнерных площадках в ряде населенных пунктов Псковского района. В связи с этим принято решение увеличить кратность вывоза отходов, сообщили Псковской Ленте Новостей в «Экопроме».

Так, мусор с контейнерной площадки на ул. Новосёлов, 15 в Тямше теперь будут забирать не только по понедельникам и пятницам, но и по средам. В Дуброво и Макарино мусоровозы будут приезжать ежедневно. Из деревни Ветошка теперь будут вывозить отходы дважды в неделю — каждую среду и субботу. В Покрутище вывоз мусора будет осуществляться в понедельник, среду, пятницу и субботу еженедельно.