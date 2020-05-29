«Газпром межрегионгаз Псков» опубликовал список крупных должников на май 2020 года

ООО «Газпром межрегионгаз Псков» опубликовал список крупных должников по состоянию на 1 мая 2020 года.
|
Задолженность крупных потребителей природного газа по состоянию на 01.05.2020 г.
|
Наименование
|
Всего
Дебиторская задолженность, руб.
|
В том числе, просроченная дебиторская задолженность, руб.
|
МП г. Пскова «ПТС»
|
488 887 368,82
|
358 805 071,40
|
МУП «ЖКХ» Островского района
|
98 065 716,03
|
89 763 830,10
|
МП Псковского района «Коммунальные услуги»
|
69 409 372,49
|
66 433 352,81
|
МУП «Тепловые сети» г. Великие Луки
|
98 774 499,75
|
53 776 999,25
|
Порховское МПТСиК
|
36 829 655,75
|
33 090 300,22
|
МУП «Невельские теплосети»
|
47 594 398,15
|
43 940 520,92
|
МУП «Дновская теплоснабжающая организация»
|
21 302 808,88
|
17 835 922,76
|
МУП «Райэнергоремонт» Великолукского района
|
31 517 417,59
|
29 993 930,53
|
ООО «РайКомХоз»
|
19 074 396,15
|
19 074 396,15
|
МУП «Искра»
|
19 342 622,70
|
16 085 121,26
|
МП ЖКХ Дедовичского района
|
12 139 344,42
|
11 272 546,11
|
Бежаницкое МП «Жилкоммунсервис»
|
6 217 739,59
|
4 815 053,81
|
ОАО «Уют»
|
2 196 338,48
|
1 468 434,42
|
МУП «Локнянское ЖКХ»
|
2 518 495,52
|
1 400 000,00
|
МУП «Палкинская ПМК»
|
3 543 596,98
|
2 389 799,24
|
ООО «А2 Энергия»
|
1 916 692,25
|
0
|
МП «Печорские теплосети»
|
471 808,56
|
0