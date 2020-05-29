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«Газпром межрегионгаз Псков» опубликовал список крупных должников на май 2020 года

29.05.2020 18:03|ПсковКомментариев: 0

ООО «Газпром межрегионгаз Псков» опубликовал список крупных должников по состоянию на 1 мая 2020 года.

 

Задолженность крупных потребителей природного газа по состоянию на 01.05.2020 г.

  

Наименование

Всего

Дебиторская задолженность, руб.

В том числе, просроченная дебиторская задолженность, руб.

  
 
 

МП г. Пскова «ПТС»

488 887 368,82

358 805 071,40

  

МУП «ЖКХ» Островского района

98 065 716,03

89 763 830,10

  

МП Псковского района «Коммунальные услуги»

69 409 372,49

66 433 352,81

  

МУП «Тепловые сети» г. Великие Луки

98 774 499,75

53 776 999,25

  

Порховское МПТСиК

36 829 655,75

33 090 300,22

  

МУП «Невельские теплосети»

47 594 398,15

43 940 520,92

  

МУП «Дновская теплоснабжающая организация»

21 302 808,88

17 835 922,76

  

МУП «Райэнергоремонт» Великолукского района

31 517 417,59

29 993 930,53

  

ООО «РайКомХоз»

19 074 396,15

19 074 396,15

  

МУП «Искра»

19 342 622,70

16 085 121,26

  

МП ЖКХ Дедовичского района

12 139 344,42

11 272 546,11

  

Бежаницкое МП «Жилкоммунсервис»

6 217 739,59

4 815 053,81

  

ОАО «Уют»

2 196 338,48

1 468 434,42

  

МУП «Локнянское ЖКХ»

2 518 495,52

1 400 000,00

  

МУП «Палкинская ПМК»

3 543 596,98

2 389 799,24

  

ООО «А2 Энергия»

1 916 692,25

0

  

МП «Печорские теплосети»

471 808,56

0

  

Изменения в законодательстве, касающиеся должников>>>

Источник: Псковская Лента Новостей
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