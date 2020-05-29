«Газпром межрегионгаз Псков» опубликовал список крупных должников на май 2020 года

«SiGmavto» в Пскове: Оптимальные цены и индивидуальный подход к каждому клиенту

На «Великолукском мясокомбинате» зарегистрирован очаг заболевания коронавирусом

С понедельника больных коронавирусом на долечивание будут переводить в Псковскую межрайонную больницу

Пропавшую пенсионерку из Куньи последний раз видели на железнодорожных путях

Михаил Ведерников предложил открыть парки для прогулок и разрешить плановые медосмотры

Начинается видеотрансляция программы «Двое на одного» с Игорем Ивановым

Губернатор поручил провести проверку по факту вспышки коронавируса в порховской больнице

Псковская межрайонная больница будет перепрофилирована для борьбы с коронавирусом

Российские моряки с круизного лайнера застряли в Псковской области на обсервации

Псковские власти разрешат несовершеннолетним находиться на улице без сопровождения взрослых

Отвечает ГИБДД: Можно ли поменять права в другом городе?