ЖКХ

«СитиИнвестГрупп» провел очередную дезинфекцию остановок в Пскове

В рамках мероприятий по предупреждению распространения коронавирусной инфекции сегодня, 30 мая, «СитиИнвестГрупп» провел очередную дезинфекцию остановок на Завеличье и Запсковье.

Дезинфекция проводится каждую неделю в хорошую погоду, сообщили Псковской Ленте Новостей в организации.

Напомним, в рамках муниципального контракта данная подрядная организация занимается содержанием улияно-дорожной сети на Завеличье и Запсковье, но в условиях угрозы распространения коронавируса также проводит и дезинфекцию, заключив договор со специализированной компанией «Корсан».

Отметим, что для проведения работ сотрудники обеспечены всеми необходимыми средствами индивидуальной защиты.