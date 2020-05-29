ЖКХ

Восемь многоквартирных домов в Гдове остались без воды из-за аварии

Коммунальная авария произошла сегодня в Гдове на участке водопровода, находящемся под проезжей частью улицы Никитина.

Как сообщается в группе «Граждане Гдовского края» ВКонтакте, ремонт может занять минимум два дня. На время ремонта останутся без водоснабжения восемь домов: трехэтажки мелиорации, новый четырехэтажный дом, построенный по программе переселения из аварийного жилья, а также две двухэтажки – №№ 41 и 41А по улице Никитина.

Авария произошла на «древнем чугунном водопроводе», которому уже более полувека. Отмечается, что ремонт будет сложным и трудоемким.