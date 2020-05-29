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Псковская область не получит помощи из федерального бюджета на оплату услуг по вывозу мусора

Псковская область не получит трансферт из федерального бюджета на оплату услуг по вывозу мусора. Об этом сообщает портал Российского экологического оператора reo.ru. Как следует из распоряжения правительства РФ от 29 мая, правительство одобрило распределение межбюджетных трансфертов в объеме 8,1 млрд рублей на указанные цели 67 регионам. Псковской области в этом списке нет.

Как отметила заместитель председателя правительства Виктория Абрамченко, данная мера поддержки направлена, прежде всего, на обеспечение стабильности функционирования отрасли обращения с твердыми коммунальными отходами, поддержку деятельности региональных операторов и сохранение бесперебойного предоставления услуг населению.

«Наша задача - обеспечить бесперебойную и стабильную работу по оказанию коммунальных услуг в сфере обращения с отходами в условиях одновременного повышения объема мусора и снижения платежей. При этом, поддержка отрасли должна быть максимально справедливой и учитывать финансовые модели региональных операторов по обращению с отходами. Исходя из полученных данных от субъектов о соответствии правилам распределения финансирования, первую поддержку получат операторы из 67 регионов России на сумму 8,1 млрд. рублей», - сказала Виктория Абрамченко.

Поддержка распространяется среди всех российских субъектов, за исключением Москвы, Санкт-Петербурга, Хабаровского края и Еврейской автономной области, которые еще не перешли к организации деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами региональными операторами, а также Тюменской области, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов, имеющих высокую бюджетную обеспеченность.

Всего в соответствии со сводной бюджетной росписью федерального бюджета в 2020 году предусмотрены бюджетные ассигнования в объеме 9,25 млрд рублей на предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам субъектов Российской Федерации в целях обеспечения деятельности по оказанию коммунальной услуги населению по обращению с твердыми коммунальными отходами. Таким образом, оставшиеся средства в объеме 1,15 млрд рублей будут распределены между теми субъектами, которые еще не предоставили сведения, подтверждающие выполнение условий.

На сегодняшний день к ним относятся 11 регионов - республики Алтай, Калмыкия, Карелия, Крым, Кабардино-Балкарская Республика, Волгоградская, Иркутская, Псковская, Саратовская, Тверская и Ульяновская области. По данным операторов по обращению с ТКО, фактический объем вывезенного ТКО в апреле вырос на 30% во Владимирской, Смоленской, Новгородской областях и Республике Саха (Якутия), почти на 50% - в Московской, Псковской, Амурской областях и Красноярском крае.