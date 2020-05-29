ЖКХ

Директор псковской «управляйки» развеял миф о том, что обслуживать новые дома проще

Мнение о том, что новыми домами управляющим организациям управлять проще, ошибочно. Об этом сообщил директор управляющей компании «ПсковЖилСервис» Андрей Тарасов, передает Центр Деловой Информации.

Псковичи часто считают, что управляющим организациям, которые занимаются обслуживанием новых домов, приходится меньше работать. Между тем, по словам Андрея Тарасова, новые дома оснащены оборудованием, которое требует ухода и дорогостоящего обслуживания, и мнение о том, что сотрудникам управляющей организации, в зоне ответственности которых новый жилой фонд, приходится легко и у них нет работы, ошибочно.

«Получается, что в какой-то степени легче управлять новыми домами, но, с другой стороны, - свои сложности тоже есть. Чаще всего в новых домах выходят из строя из-за плохого качества воды циркуляционные насосы. Проблемных моментов хватает», - пояснил директор «ПсковЖилСервиса».