ЖКХ

В Пскове жильцы стоквартирного дома собрали на капремонт 2 миллиона

Многие псковичи переходят на свои счета по сбору средств на капитальный ремонт. Как сообщил журналистам директор управляющей компании «ПсковЖилСервис» Андрей Тарасов, юристы его компании оказывают помощь псковичам, которые изъявляют желание собирать денежные средства на капремонт на свой счет.

Директор управляющей организации привел в пример один из пяти псковских домов, которые уже перешли на свои счета. Жители стоквартирного дома накопили уже 2 миллиона рублей на своем счету. О том, что они решили заниматься сбором средств на счете дома, псковичи не жалеют. Оформлять все необходимые документы и проводить собрание им помогали специалисты управляющей организации, сообщает ЦДИ.

«В данном случае интересы управляющей компании и жителей совпадают. Денежные средства, которые доступны на счетах домов постоянно, позволяют после согласования с жителями оперативно решать вопросы благоустройства и совершенствования технической составляющей домов», - рассказал эксперт.