ЖКХ

Псковская ГРЭС начала подготовку к ремонту тепловых сетей

Энергетики Псковской ГРЭС ПАО «ОГК-2» начали подготовку к ремонту тепловых сетей поселка Дедовичи.

Для контроля состояния подземных магистральных трубопроводов проведена плановая шурфовка на тепловой сети между домами №12 и №18 по улице Егорова.

По результатам визуального и инструментального контроля будет дана оценка общего состояния подземного участка тепловой сети и интенсивности процесса внешней коррозии. Специалисты наметят необходимые мероприятия по устранению выявленных дефектов.

Подобные меры позволят гарантировать максимально надежное теплоснабжение жителей поселка Дедовичи в зимний период, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковской ГРЭС.

Напомним, Псковская ГРЭС – тепловая электростанция, входящая в Объединённую энергетическую систему Северо-Запада. В составе основного оборудования станции 2 энергоблока. Установленная электрическая мощность Псковской ГРЭС 440 МВт, установленная тепловая мощность – 116,8 Гкал/ч.