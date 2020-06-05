ЖКХ

На «3+» оценил состояние псковской ливневки руководитель «Специализированной службы»

На «3+» оценил состояние ливневой канализации в Пскове депутат городской Думы, руководитель МКУ Пскова «Специализированная служба» Сергей Федоров.

«Длина зарегистрированных коллекторов ливневки в Пскове — около 112 км. Мы имеем порядка 53 выпусков ливневки в открытые бассейны рек. Система ливневки в Пскове построена так, что сначала возведения города никто не уделял этой проблеме должного внимания, считая, что вода сама дырочку найдет и в землю уйдет. Но город разросся, поэтому потребовалось кардинальное решение по отводу талых и сточных вод. Добавляет нагрузки на старую и сильно потрепанную ливневку ввод новых микрорайонов», - отметил Сергей Федоров в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове, добавив, что «Специализированная служба» старается не оставить без ливневки ни один микрорайон.

«В этом году, наконец-то, удалось на Завокзалье построить две насосные станции и тем самым избавить микрорайон от подтопления. Раньше мы стабильно два раза в год выезжали туда и качали воду, - пояснил депутат, добавив, что «ситуация меняется благодаря главе администрации Пскова Александру Братчикову, который держит руку на пульсе, а вопросы по водоотведению он никогда не ставит на второй план».

Проблема скопления воды на улицах после дождей и таяния снега, по словам Сергея Федорова, возникает из-за того, что система собрана из труб разного диаметра. Такая ситуация наблюдается в центре города, а также на улице Киселева, где «ливневка еще в 80-е построена, но никуда не подключена». Регулярно городским службам приходится откачивать воду в Шабанах, на улицах Нововойсковой и Войсковой. «Если подсчитать стоимость работ, то вода там, по сути, золотая», - сказал гость студии, напомнив, что администрация города заказала проект реконструкции этих улиц с устройством ливневки.