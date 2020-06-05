ЖКХ

«Специализированная служба» Пскова по уровню оснащения находится в 18 веке, заявил директор учреждения

МКУ Пскова «Специализированная служба» по уровню технического оснащения находится в 18 веке, сказал в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове руководитель предприятия, депутат Псковской городской Думы Сергей Федоров.

«Сейчас мы находимся в 18 веке по уровню технического оснащения. Машины у нас — это КАМАЗы 90-х годов, которые несколько раз пережили капремонт. Хочется новой, более продуктивной автоматизированной техники, но мы понимаем, что в бюджете денег нет, и продолжаем работать с тем, что есть. Хотя бы спасибо городским властям уже за то, что нам купили в этом году одну единицу техники, - сообщил гость студии. - Кроме того, после судебных тяжб с предыдущим руководством через судебных приставов мы получили фронтальный погрузчик и два трактора».

Наряду с этим Сергей Федоров отметил нехватку откачивающих машин. «У меня на предприятии три откачивающих машины на весь город. Этого мало. По сути, это недофинансирование, и нужно расширяться, чтобы сделать жизнь горожан более комфортной», - заключил гость студии, пояснив, что российский КАМАЗ в минимальной комплектации стоит около 9 млн рублей.