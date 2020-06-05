ЖКХ

Сотрудники псковской «Специализированной службы» вынуждены совмещать несколько профессий

МКУ Пскова «Специализированная служба» Сергей Федоров остро нуждается в новых кадрах. В условиях кадрового вопроса сотрудники предприятия вынуждены совмещать несколько профессий. Об этом сообщил в руководитель предприятия, депутат Псковской городской Думы Сергей Федоров в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове.

«В этом году нам передали в оперативное управление порядка 300 объектов ливневой канализации Минобороны и четыре инженерных объекта, включая плотину у Гельдтовой бани. Я не говорю уже о мостах. Поэтому людей катастрофически на все не хватает, и одному сотруднику приходится совмещать несколько профессий. Пока выкручиваемся, но в дальнейшем штат надо увеличивать», - отметил гость студии.

По его словам, многие сотрудники службы наработали 15-20 летний опыт и «помнят город наизусть». Специалистов в «Специализированной службе» готовят сами по мере втягивания в работу. «Профильных специалистов у нас нигде не учат», - пояснил Сергей Федоров.

Также он рассказал о стратегии развития предприятия. «Являясь МКУ, мы по сути сидим на шее у города в то время, когда предприятие может и обязано само зарабатывать деньги на жизнь и дальнейшее развитие. Поэтому ближайшая наша стратегия заключается в том, чтобы частично поменять устав предприятия, расширить штатное расписание и добавить виды деятельности, которые позволят нам зарабатывать деньги, перечислять средства в бюджет, приобретать новую технику и платить зарплату рабочим», - заключил Сергей Федоров.