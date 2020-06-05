ЖКХ

К вопросу о нормативах сброса сточных вод вернутся депутаты Псковской гордумы на июньской сессии

Очередное заседание рабочей группы по разработке проекта правового акта об утверждении новых нормативов сброса сточных вод состоялось во вторник, 9 июня, под председательством главы Пскова Елены Полонской. В нем также приняли участие председатель комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Псковской области Сергей Грахов, депутаты Псковской городской Думы, руководители предприятий Пскова, представители Торгово-промышленной палаты региона.

В ходе заседания члены рабочей группы обсудили дальнейшие шаги решения проблемы. Так, Елена Полонская предложила вынести на рассмотрение июньской сессии гордумы предложение заместителя губернатора Псковской области Василия Осипова продлить сроки приостановки работы по судебному взысканию платы за сверхнормативный сброс и по предъявлению новых исковых заявлений о взыскании платы за сверхнормативный сброс до 1 января 2021 года.

Также она выступила с предложением рекомендовать МП г. Пскова «Горводоканал» в срок до 3 июля внести на рассмотрение городской Думы новый проект нормативов, подготовленный в соответствии с изменениями в федеральном законодательстве, вступившими в силу с 3 июня. При этом новые муниципальные нормативы вступят в силу не позднее 1 июля этого года. После обсуждения члены рабочей группы согласились с данными предложениями, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ Пскова.

Напомним, что год назад в гордуму поступило коллективное обращение руководителей промышленных предприятий об изменении нормативов, установленных в 2003 году. Они просили привести их в соответствие с действующим федеральным законодательством, а так же отмечали, что ввиду невозможности их исполнения и активизации МП г. Пскова «Горводоканал» по выставлению платы за сверхнормативные сбросы создается недопустимая финансовая нагрузка на промышленный сектор, которая может привести к крайне негативным последствиям, вплоть до закрытия.

В феврале этого года на очередной сессии Псковской городской Думы депутаты поручили главе администрации муниципалитета и руководителю МП г. Пскова «Горводоканал» провести совместную работу по расчету новых нормативов. Такая работа была проделана, но оказалось, что по предварительным расчетам новые нормативы практически по всем показателям почти совпадают с действующими.

По итогам обсуждения была создана рабочая группа по разработке проекта правового акта об утверждении новых нормативов с привлечением независимых экспертов. Также депутаты рекомендовали главе администрации муниципалитета и руководителю МП г. Пскова «Горводоканал» рассмотреть вопрос о временном приостановлении до 1 июля этого года работы по судебному взысканию платы за сверхнормативный сброс сточных вод за 2020 год, а также по предъявлению новых исковых заявлений о взыскании платы за сверхнормативный сброс в условиях сложной экономической обстановки в связи с пандемией коронавируса.