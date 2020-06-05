Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Дом, где хочется остаться
Правила использования газа
Резиновые сапоги: за и против
Найти и обезвредить
рывок нацпроекта «культура»
Пушкинский фестиваль онлайн
Недооцененный город
Телефон прямого эфира 56-73-72
Гонки по вертикали
Фиаско Михайловой и ожидания от Нэдика
Зрелище для плебеев
 
 
 
ещё ЖКХ 05.06.2020 16:543 Почему Псковской области не дали денег на вывоз ТКО? 09.06.2020 21:160 К вопросу о нормативах сброса сточных вод вернутся депутаты Псковской гордумы на июньской сессии 09.06.2020 14:040 Крышу многоквартирного дома отремонтировали в Порхове 08.06.2020 17:411 Сотрудники псковской «Специализированной службы» вынуждены совмещать несколько профессий 08.06.2020 17:002 «Специализированная служба» Пскова по уровню оснащения находится в 18 веке, заявил директор учреждения 08.06.2020 15:501 На «3+» оценил состояние псковской ливневки руководитель «Специализированной службы»
 
 
 
Самое популярное 08.06.2020 16:3512 Жители Любятово воюют за дикий пляж с местной энтузиасткой 04.06.2020 09:307 Скончался боровшийся в Пскове с коронавирусом врач-реаниматолог 04.06.2020 12:319 Стало известно имя домашнего питомца митрополита Тихона 04.06.2020 11:3029 Великие Луки могут закрыть на карантин из-за вспышки COVID-19 на мясокомбинате 03.06.2020 12:1514 53 ребенка и 19 сотрудников псковского детского сада отправлены на самоизоляцию из-за коронавируса
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
ЖКХ

К вопросу о нормативах сброса сточных вод вернутся депутаты Псковской гордумы на июньской сессии

09.06.2020 21:16|ПсковКомментариев: 0

Очередное заседание рабочей группы по разработке проекта правового акта об утверждении новых нормативов сброса сточных вод состоялось во вторник, 9 июня, под председательством главы Пскова Елены Полонской. В нем также приняли участие председатель комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Псковской области Сергей Грахов, депутаты Псковской городской Думы, руководители предприятий Пскова, представители Торгово-промышленной палаты региона.

В ходе заседания члены рабочей группы обсудили дальнейшие шаги решения проблемы. Так, Елена Полонская предложила вынести на рассмотрение июньской сессии гордумы предложение заместителя губернатора Псковской области Василия Осипова продлить сроки приостановки работы по судебному взысканию платы за сверхнормативный сброс и по предъявлению новых исковых заявлений о взыскании платы за сверхнормативный сброс до 1 января 2021 года.

Также она выступила с предложением рекомендовать МП г. Пскова «Горводоканал» в срок до 3 июля внести на рассмотрение городской Думы новый проект нормативов, подготовленный в соответствии с изменениями в федеральном законодательстве, вступившими в силу с 3 июня. При этом новые муниципальные нормативы вступят в силу не позднее 1 июля этого года. После обсуждения члены рабочей группы согласились с данными предложениями, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ Пскова.

Напомним, что год назад в гордуму поступило коллективное обращение руководителей промышленных предприятий об изменении нормативов, установленных в 2003 году. Они просили привести их в соответствие с действующим федеральным законодательством, а так же отмечали, что ввиду невозможности их исполнения и активизации МП г. Пскова «Горводоканал» по выставлению платы за сверхнормативные сбросы создается недопустимая финансовая нагрузка на промышленный сектор, которая может привести к крайне негативным последствиям, вплоть до закрытия.

В феврале этого года на очередной сессии Псковской городской Думы депутаты поручили главе администрации муниципалитета и руководителю МП г. Пскова «Горводоканал» провести совместную работу по расчету новых нормативов. Такая работа была проделана, но оказалось, что по предварительным расчетам новые нормативы практически по всем показателям почти совпадают с действующими.

По итогам обсуждения была создана рабочая группа по разработке проекта правового акта об утверждении новых нормативов с привлечением независимых экспертов. Также депутаты рекомендовали главе администрации муниципалитета и руководителю МП г. Пскова «Горводоканал» рассмотреть вопрос о временном приостановлении до 1 июля этого года работы по судебному взысканию платы за сверхнормативный сброс сточных вод за 2020 год, а также по предъявлению новых исковых заявлений о взыскании платы за сверхнормативный сброс в условиях сложной экономической обстановки в связи с пандемией коронавируса.

Теги: #ЖКХ #горводоканал #Гордума #ОМСУ
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Где вы планируете провести свой отпуск этим летом?
В опросе приняло участие 287 человек
09.06.2020, 21:330 В Опочецком районе появятся две «Точки роста» 09.06.2020, 21:160 К вопросу о нормативах сброса сточных вод вернутся депутаты Псковской гордумы на июньской сессии 09.06.2020, 21:020 Готовится к выходу очередная книга Романа Романова 09.06.2020, 21:000 Михаил Ведерников поручил подготовить смету для поэтапной модернизации «Псковпассажиравтотранса»
09.06.2020, 20:510 «Михайловское» знакомит интернет-пользователей с автографами великих современников 09.06.2020, 20:290 Прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу псковского преподавателя, убившего знакомую 09.06.2020, 20:184 Александр Васильев о ДТП с заслуженным артистом Ефремовым: Не должно быть поблажек для великих людей 09.06.2020, 20:002 План «Б»
09.06.2020, 19:560 Мировой судья в Стругокрасненском районе ушел на самоизоляцию из-за коронавируса 09.06.2020, 19:380 Михаил Ведерников обсудил с Дмитрием Шаховым актуальные вопросы сферы защиты прав населения области 09.06.2020, 19:240 Здание Невельской районной больницы отремонтируют за 69 млн рублей 09.06.2020, 19:171 Псковский преподаватель, убивший знакомую и закопавший ее тело в лесу, предстанет перед судом
09.06.2020, 19:060 Автобус №11 попал в ДТП на улице Труда в Пскове 09.06.2020, 18:530 Порядка 350 кубометров отходов вывезены со свалки на острове Залита 09.06.2020, 18:393 Псковичи обменялись с белорусскими коллегами опытом работы по гражданско-патриотическому воспитанию молодежи 09.06.2020, 18:272 Реплика Донецкого: Выявить «лгунов и паникеров»
09.06.2020, 18:170 ДТП произошло на площади Героев-десантников в Пскове 09.06.2020, 18:070 На 3,1% подорожало дизельное топливо в Псковской области за год 09.06.2020, 17:580 Пешеходные переходы на дорогах трех районов области станут безопаснее 09.06.2020, 17:461 В Опочке и Стругах Красных медикам скорой помощи передали защитные костюмы
09.06.2020, 17:390 22 псковских пенсионера принимают участие во всероссийском чемпионате по компьютерному многоборью 09.06.2020, 17:300 ВАЗ-2115 горел в Пскове на улице Труда 09.06.2020, 17:250 Гречка в Псковской области в мае подорожала на 15,6% 09.06.2020, 17:180 Законодательная норма о сочетании депутатской деятельности с выполнением производственных обязанностей будет дополнена
09.06.2020, 17:160 Гран-при двух международных конкурсов получил псковский театр танца «Русские узоры» 09.06.2020, 17:097 Пережившая коронавирус, или 10 дней ада 09.06.2020, 17:050 Псковское УФАС напоминает о запрете рекламы лекарств, не зарегистрированных в России 09.06.2020, 17:000 Дожди и грозы ожидаются 10 июня в Псковской области
09.06.2020, 16:531 В Псковской области приступили к печати бюллетеней для голосования по поправкам в Конституцию 09.06.2020, 16:4615 О «новой эре» облсовпрофа, будущем Михайловой и письме Шлосберга 09.06.2020, 16:461 Евгений Шапкин выступил против поднятия Анастасьевской часовни на уровень Ольгинского моста 09.06.2020, 16:420 Псковские росгвардейцы вернулись из командировки в Северо-Кавказский регион
09.06.2020, 16:331 Псковичи засняли пожар у храма Косьмы и Дамиана. ВИДЕО 09.06.2020, 16:260 МегаФон организовал противопожарное наблюдение за лесами России 09.06.2020, 16:210 Назначен новый прокурор Палкинского района 09.06.2020, 16:081 Псковские археологи пытаются найти улицу Великую в раскопе у ТЭЦ
09.06.2020, 16:000 Ремонт перекрестка Рижский проспект - Народная изменит маршрут «двойки» в Пскове 09.06.2020, 15:591 В Пскове на месте «народных троп» на Рижском проспекте появится тротуар 09.06.2020, 15:575 «Единая Россия» направит наблюдателей на все участки общенародного голосования 09.06.2020, 15:500 Антитеррористическое учение «Набат-2020» прошло в Пскове
09.06.2020, 15:200 ДТП со смертельным исходом произошло на трассе под Псковом. ФОТО 09.06.2020, 15:140 Фотофакт: На улице Инженерной дерево упало на дорогу 09.06.2020, 15:100 Реестр малых и средних предпринимателей досрочно пополнится в 2020 году 09.06.2020, 15:040 Расширить тематику псковских муралов предлагает главный архитектор области
09.06.2020, 14:540 Выставка Salone del Mobile.Milano соберет экспертов индустрии в апреле 2021 года 09.06.2020, 14:470 В России создадут танк на колесах 09.06.2020, 14:368 Скульптуру «Я люблю Псков» могут перенести в другое место 09.06.2020, 14:331 Фотофакт: Гроза в Пскове
09.06.2020, 14:240 Служащих в Росгвардии предлагают обеспечить продовольственным пайком 09.06.2020, 14:180 «Эхономика» с Евгением Шапкиным. ВИДЕО 09.06.2020, 14:170 Роспотребнадзор доработал рекомендации по работе гостиниц и фитнес-клубов 09.06.2020, 14:140 Градостроительный совет вновь заработает в Пскове в конце июня
09.06.2020, 14:060 Вынесен приговор боевикам, причастным к нападению на псковских десантников 09.06.2020, 14:040 Крышу многоквартирного дома отремонтировали в Порхове 09.06.2020, 13:561 Для развития Пскова надо заниматься заброшенными заводами — Евгений Шапкин 09.06.2020, 13:510 Отправка «Авито» стала действовать во всех отделениях Почты России
09.06.2020, 13:425 Поправки в Конституцию поддерживают в Федерации независимых профсоюзов России 09.06.2020, 13:390 12 июня Путин проведет публичные мероприятия в честь Дня России 09.06.2020, 13:230 Псковская станция переливания крови принимает доноров, несмотря на ограничения из-за COVID-19 09.06.2020, 13:210 Официальные курсы доллара и евро снизились
09.06.2020, 13:170 В Росреестре рассказали, зачем знать кадастровый номер объекта недвижимости 09.06.2020, 13:120 К 22 июня в Псковской области выйдет сборник проекта  #БезСрокаДавности 09.06.2020, 13:102 «Единая Россия» подписала соглашение об организации наблюдения за голосованием по поправкам в Конституцию 09.06.2020, 13:080 Игорь Иванов: Для улучшения положения трудящихся будут использованы все механизмы профсоюзной работы
09.06.2020, 13:065 Михаил Ефремов признал себя виновником смертельного ДТП 09.06.2020, 13:040 Начинается видеотрансляция программы «Эхономика» с Евгением Шапкиным 09.06.2020, 12:591 В ближайшие часы на псковский регион обрушатся ливни и грозы 09.06.2020, 12:561 Зампредседателя ФНПР: Профсоюзный актив Псковской области достаточно сильный
09.06.2020, 12:520 Вебинары по подготовке к ЕГЭ в условиях дистанционного обучения проводятся для педагогов 09.06.2020, 12:432 Метод работы Ульяны Михайловой не профсоюзный, а авторитарный - зампредседателя ФНПР 09.06.2020, 12:391 Книгу «Крестоносцы и Русь» презентуют в Пскове 09.06.2020, 12:301 Игорь Иванов: Нам предстоит непростой путь, но наша команда к этому готова
09.06.2020, 12:240 Псковичей приглашают присоединиться к акции «Свеча памяти» в онлайн-формате 09.06.2020, 12:170 Давид Кришталь: Отчетно-выборная конференция Псковского облсовпрофа прошла на высоком уровне 09.06.2020, 12:160 Подозреваемого в тяжком преступлении задержали росгвардейцы в Пскове 09.06.2020, 12:080 Жительница Печор лишилась более 70 тысяч рублей, поверив «подруге» в Сети
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2020

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.