ЖКХ

300 млрд рублей потеряют организации ЖКХ при отказе от повышения цен с 1 июля

Тепло- и водоснабжающие организации потеряют около 300 миллиардов рублей, если будет принято решение отказаться от повышения тарифов жилищно-коммунального хозяйства с 1 июля, заявил замминистра строительства и ЖКХ Максим Егоров в ходе онлайн-конференции.

По его словам, «только по воде и по теплу», если не будет индексации тарифов, выпадающие доходы составят около 300 миллиардов рублей. «Я не говорю ни про энергетику, ни про газ, ни про вывоз мусора. Это большие цифры. Я думаю, что наша отрасль это не выдержит», - сказал замминистра.

Согласно прогнозам министерства, только за три месяца ограничительных мер к концу июня выпадающие доходы отрасли ЖКХ составят порядка 70-80 миллиардов рублей, сообщает ТАСС.

Ранее глава Минстроя Владимир Якушев заявил, что ведомство рассматривает инициативу не увеличивать тарифы за жилищно-коммунальные услуги с 1 июля 2020 года.