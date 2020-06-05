ЖКХ

В праздничные дни псковская «Мехуборка» будет работать в прежнем режиме

Длинные выходные не отразятся на вывозе ТКО в Псковской области. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регоператора, с 12 по 14 июня ООО «Мехуборка Псков», являющееся оператором по транспортированию отходов в 16 муниципальных образованиях, будет работать штатном режиме.

Поскольку День России в 2020 году выпадает на пятницу, россияне будут отдыхать три дня — с 12 по 14 июня. Помимо прочего, согласно Трудовому кодексу, предпраздничный рабочий день сокращается на час. В четверг, 11 июня, трудиться можно будет меньше обычного.

Мехуборка, которая является структурой жизнеобеспечения, будет работать без выходных.

Обеспечивать бесперебойный вывоз ТКО в зоне деятельности компании будут более 150 сотрудников и порядка 40 единиц техники, в том числе около 20 машин — в Пскове. На маршрутах будут задействованы мусоровозы с системой задней загрузки, а также специализированные автомобили для замены больших контейнеров и ручного сбора крупногабаритного мусора.

Управляющим компаниям, в зоне обслуживания которых имеется многоквартирный жилой фонд с мусорокамерами, следует в период выходных обеспечить свободный доступ к мусорокамерам и производить их уборку.

Региональный оператор по обращению с ТКО - филиал ООО «Экопром» - направляет все свои ресурсы для оказания качественной услуги по вывозу отходов. Диспетчеры отслеживают движение мусоровозов по системе ГЛОНАСС, качество работы по транспортировке ТКО контролируется в режиме онлайн.