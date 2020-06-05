ЖКХ

Внедрение новой платформы биллинга обсудили в компании «Газпром межрегионгаз Псков»

Совещание по внедрению новой технологической платформы биллинга Группы «Газпром межрегионгаз» состоялось 17 июня в Пскове. В мероприятии приняли участие представители Газпромбанка и ООО «Газпром межрегионгаз». На встрече обсудили текущие производственные вопросы, а также этапы реализации проекта, сообщили в пресс-службе ООО «Газпром межрегионгаз Псков».

Планируется, что новая система в регионе заработает в режиме промышленной эксплуатации уже в июле 2020 года. В результате физические абоненты получат возможность отслеживать зачисление платежей в режиме онлайн. Кроме того, будут запущены новые личные кабинеты и приложения для основных мобильных платформ. Биллинг также будет интегрирован с внешними системами, прежде всего, государственными.

«Данное технологическое решение – большой шаг по пути цифровизации газоснабжения потребителей во всех регионах присутствия Группы «Газпром межрегионгаз». Отмечу, что новое программное обеспечение построено на современных веб-технологиях, в первую очередь, для удобства и комфорта абонентов в наших регионах присутствия», – рассказал руководитель проектной группы по внедрению новой технологической платформы биллинга Александр Затонских.