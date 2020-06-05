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ЖКХ

В Госдуме одобрили идею о консервации мусоропроводов во всех многоэтажках

18.06.2020 07:16|ПсковКомментариев: 2

Отказ от мусоропроводов станет логичным этапом реализации мусорной реформы. В уже существующих многоэтажках от них тоже стоит избавляться, тем более, что технически это не сложно, заявил первый зампред комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Сергей Пахомов.

Общественники предложили законсервировать мусоропроводы во всех многоквартирных домах. Об этом говорится в письме ОП РФ, Всероссийского общества охраны природы и Института развития правового общества в адрес главы Минстроя Владимира Якушева,  с документом ознакомилась газета «Известия».

В крайнем случае, если законсервировать все мусоропроводы будет невозможно, общественники предложили использовать их только для одного вида отходов (например, органических).

О том, что инициатива будет рассмотрена и проработана в, том числе, в рамках мероприятий по реализации дорожной карты для внедрения раздельного сбора мусора, сообщили в пресс-службе вице-премьера Виктории Абрамченко.

Ранее в план по внедрению в России раздельного сбора бытовых отходов, утвержденный вице-премьером, вошел пункт об изменении строительных норм для отказа от мусоропроводов в новостройках.

Теги: #ЖКХ #Минстрой
Источник: Псковская Лента Новостей
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