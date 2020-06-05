ЖКХ

Псковичка пожаловалась на опасную детскую площадку на Запсковье

Детская площадка во дворе дома №2 на улице в Текстильной в Пскове представляет опасность для детей. На это обратила внимание псковичка в группе «Контроль.Псков» в соцсети Facebook.

«В основании конструкций торчат куски железобетона, дети могут пробить голову при падении. И деревянные части горки сгнили, всё рушится», - написала она.

При этом автор сообщения не уточнила, пыталась ли она для начала связаться с управляющей компанией или позвонить в единую диспетчерскую службу Пскова.

Один из пользователей в комментариях к посту написал, что теперь конструкции, скорее всего, просто срежут.» У других и этого нет. Самим бы жителям отремонтировать, хотя бы сохранили то, что есть», - добавил он.