ЖКХ

«Газпром межрегионгаз» внедряет новую систему биллинга

На прошлой неделе в Пскове состоялось рабочее совещание по вопросам внедрения новой системы биллинга в Группе «Газпром межрегионгаз». Как заявили в компании, планируется, что уже в июле система заработает в нашем регионе в режиме промышленной эксплуатации. Почему именно Псков выбран пилотным регионом в столь большом цифровизационном проекте и какие конкретно изменения ожидаются? За подробностями по теме мы обратились к руководителю проектной группы Александру Затонских.

- Александр Григорьевич, как было сказано ранее в следующем месяце «Газпром межрегионгаз» переходит на новую технологическую платформу биллинга. С какой целью это делается?

- В первую очередь, хочу отметить, что существующая система биллинга не удовлетворяет современным реалиям, ее так называемая архитектура морально устарела. Такие привычные современному обывателю вещи, как моментальное зачисление средств, в текущей системе невозможны. Определенные ограничения есть и в получении отчетности из регионов в режиме онлайн, что лишает нас возможности оперативной реакции в случае каких-либо сложностей и вопросов. Развитие такой архитектуры лишено практического смысла.

Более того, мы еще и ограничены в возможностях развития исторической системы по условиям лицензионного соглашения с разработчиком. В новой системе всех этих проблем не будет. Архитектура новой системы биллинга построена на актуальных технологиях, что позволяет в режиме реального времени проводить оплату услуг, вносить показания, получать отчетность и сильно упрощает интеграцию с внешними системами, прежде всего, государственными. И разумеется, весь софт будет принадлежать нам.

- Я правильно понимаю, что основная проблема текущего биллинга – это невозможность работы в режиме онлайн?

- Смотрите, на сегодняшний день у региональных газовых компаний и газораспределительных организаций насчитывается более 300 баз данных. Как следствие, требуется дублирование информации в несколько мест и дополнительные системы для объединения данных даже в рамках одного региона. Уровень автоматизации некоторых задач недостаточный, в связи с чем сотрудникам приходится производить много ручных операций. Кроме того, развитие дополнительных сервисов для наших потребителей невозможно на текущем программном обеспечении. В целом же, как я сказал ранее, основной недостаток – невозможность нормального развития, что называется в «ногу со временем», включая работу онлайн.

- С существующей системой все понятно. Давайте более подробно остановимся на новой.

- Новое решение строится на современных веб-технологиях и позволяет реализовать быстрый и легкий интерфейс пользователя, работающий в браузере. Масштабируемость решения значительно сократит количество баз данных, в разы повысит производительность системы. В результате мы сможем внедрить такие сервисы, как дашборды, обеспечить потребителям услуги в режиме реального времени, а операторам сократить время на выполнение стандартных задач.

- А есть ли экономическая эффективность от внедрения нового проекта?

- Определенно. Во-первых, значительно сократятся издержки на поддержание системы за счет оптимизации требуемых серверных мощностей. Системно-техническая инфраструктура будет располагаться в едином ЦОДе, централизованно, следовательно исчезнет потребность в вычислительных ресурсах в дочерних компаниях, лицензиях на системный софт, такой, как средства защиты информации. Во-вторых, мы получаем возможность сопровождать систему собственными силами. Ну и в-третьих, мы будем владеть программным обеспечением, вследствие чего больше не нужно платить за это лицензиару. Экономическая эффективность – определяющее условие при реализации проекта.

- Какие работы пришлось выполнить для организации перехода?

- Это в общем-то стандартный комплекс работ по аудиту автоматизируемых бизнес-процессов и исторического программного обеспечения, проектирование, разработка и внедрение. Поскольку речь идет о финансах, то было очень много скрупулезной работы по выверке, сверке и переносу данных, проверке выгрузок во внешние и смежные системы, много внимания было уделено обучению по работе с новой системой. Сейчас все эти работы находятся на завершающей стадии, мы максимально мобилизованы, поскольку цена ошибки неприемлема для нас.

- Псков стал первым регионом в новом глобальном проекте. Где еще будет осуществлен переход в этом году?

- Пока речь идет о пяти регионах. Помимо Пскова, где это произойдет уже в июле, далее последуют Великий Новгород, Самара, Владимир и Ярославль до конца 2020 года.

- По какому принципу Вы определяли регионы?

- Использовались разные метрики, в частности, мы старались включить регионы, отличающиеся с точки зрения количества абонентов и их структуры. Нас интересовал уровень зрелости региона в вопросах ИТ-технологий, текущий статус по смежным проектам и иные вопросы.

- С какими сложностями сталкивается компания при реализации проекта?

- Наверное, как и у всех сегодня, это режим самоизоляции и последующая работа над проектом удаленно, но все коллеги быстро перестроились под текущие реалии, мобилизовались, что позволило даже быть продуктивнее и проводить больше встреч в онлайн-режиме. Какое-то время мы потеряли в организационных моментах, но все уже наверстали и идем в графике: завершаются последние обучающие сессии и контроль знаний.

- Александр Григорьевич, есть ли риски нестабильной работы системы на первых этапах?

- Конечно же, риск есть всегда, люди ошибаются, техника ломается. На примере существующей системы видно, что, несмотря на длительный период функционирования и постоянное совершенствование, она отнюдь не идеальна. Скажу вам, что оценка риска – это вероятность события, помноженная на тяжесть последствий. Разумеется, мы осуществляем управление рисками. И тем рискам, последствия которых для нас неприемлемы, мы уделяем должное внимание, снижаем либо вероятность, либо тяжесть, но стараемся сразу оба параметра.

- Это совершенно новая система или уже есть опыт ее использования другими российскими компаниями?

- Разработчик программного продукта – один из ведущих игроков российского рынка программных продуктов для ЖКХ и энергетики. Их решения сегодня используются более чем в 60 регионах нашей страны крупнейшими энергетическими компаниями.

На рынке нет готовых решений под газовую специфику и опыта внедрения в в подобные структуры, кроме нашей же исторической системы. Поэтому на базе существующих решений велась масштабная доработка функциональных модулей и разработка нового функционала под нас согласно техническому заданию. Помимо ГИС ЖКХ в новой системе реализованы все актуальные требования регуляторов, например, 54-ФЗ о применении контрольно-кассовой техники. Получился совершенно новый продукт, не имеющий аналогов на рынке.

- Когда планируется осуществить полный переход Группы «Газпром межрегионгаз» на данную платформу?

- Если все пойдет по нашим планам, то планируем завершить этот процесс до конца следующего года. Это весьма амбициозная задача для нас, так как технологический цикл параллельного внедрения одного региона составляет 2-3 месяца. Администрировать одновременно такой процесс более чем в 4-5 регионах – задача не тривиальная, но мы оптимизируем процесс на основании пилотных проектов этого года и справимся с поставленной задачей.

- Какие плюсы получат потребители? Что существенно изменится для них в сравнении с действующей системой?

- Как я говорил в начале нашей беседы – конечно же, это онлайн, деньги будут зачисляться мгновенно. Кроме того, заработают новые механизмы сбора, мы запустим новые приложения для основных мобильных платформ, но все старые каналы сбора будут сохранены. Нужно отметить, что биллинг – это только начало. Мы давно готовили движение по пути цифровизации газоснабжения потребителей, и вскоре за биллингом мы реализуем принцип Единого окна, упростив и сделав прозрачными взаимоотношения с потребителями, как с юридическими, так и с физическими лицами. Но об этом предлагаю детально поговорить в августе.

- Есть ли сегодня какая-то ключевая информация, которую необходимо знать потребителям о новом сервисе?

- Следите за новостями, мы будем своевременно оповещать о внедрении новых сервисов. То, что мы предлагаем, интуитивно понятно и максимально удобно для всех категорий потребителей.