ЖКХ

Сергей Пайст заявил о неправильном использовании мусорных площадок

Многие контейнеры для ТКО находятся у дороги, и проезжающие мимо люди выбрасывают мусор в контейнеры жильцов конкретных домов. Об этом в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове заявил директор ООО «Экопром», регионального оператора по обращению с коммунальными отходами Сергей Пайст.

«Количество мусора невозможно предусмотреть. Есть площадки, которые рассчитаны на местных жителей, но, например, находятся у дороги, туда выкидывают мусор и мимо проезжающие», - рассказал Сергей Пайст.

Со слов собеседника, еще одна проблема по вывозу ТКО заключается том, что люди неправильно пользуются мусорными площадками. «Вот один из последних примеров - в Новосокольниках стоят пустые баки, а местные жители складывают мусор рядом. А как известно, где появился один пакет, появятся и другие», - рассказал Сергей Пайст.