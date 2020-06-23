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Сергей Пайст: Я поддерживаю ликвидацию мусоропроводов

23.06.2020 16:00|ПсковКомментариев: 0

«Я живу в доме, где есть мусоропровод, но я им не пользуюсь. В целом, я поддерживаю идею об отказе от него», - заявил в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове директор ООО «Экопром», регионального оператора по обращению с коммунальными отходами Сергей Пайст.

«Я слышал, что в России планируется изменить практику строительства жилых домов, строить так, чтобы не было мусоропровода. По сути, это путь к которому мы должны были подойти еще к началу реформы»,- рассказал Сергей Пайст.

Он пояснил, что все мусорные площадки должны быть закрытого типа. «Даже если жители старых домов, где есть мусоропровод, договорятся о том, чтобы им не пользоваться, то кто им сделает мусорную площадку? Кто выделит на нее землю? Вопросов очень много на этот счет», - поделился спикер.

Теги: #ТКО #мусор #Регоператор #Мехуборка
Источник: Псковская Лента Новостей
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