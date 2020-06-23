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ЖКХ

Сергей Пайст о промежуточных итогах мусорной реформы и дальнейших планах

23.06.2020 19:23|ПсковКомментариев: 0

Директор ООО «Экопром», регионального оператора по обращению с коммунальными отходами в Псковской области Сергей Пайст рассказал о промежуточных итогах мусорной реформы и планах по ее дальнейшей реализации.

- Скоро почти полтора года будет реформе по вывозу ТКО, коллапса не случилось, как в некоторых регионах, но тем не менее какие-то вопросы остаются. Как сегодня работает регоператор в сложившихся условиях борьбы с коронавирусом?

- Все эти события затронули каждого жителя планеты и все организации. Мы, конечно, провели ряд мероприятий, связанных с ограничением работы центров обслуживания клиентов. Видим очень четкую проблему с точки зрения увеличения отходов, которые в нормативе накопления не учитываются. По сути, получается бесплатная услуга.

- Когда тариф закладывался никто не учитывал таких обстоятельств?

- Конечно. Эти обстоятельства предсказать невозможно. Их можно только, условно сказать, скомпенсировать в тарифе через два года, грубо говоря. Подать уже всю эту информацию в тариф, и при корректировке, возможно, будут приняты эти расходы для того, чтобы компенсировать их каким-то образом.

Конечно, я уже говорил об этом, в ряде домохзяйств коммунальные услуги не стали приоритетом с точки зрения их оплаты. Поэтому имеет место и падение собираемости платежей, и за счет прекращения работы юридических лиц: закрыты всевозможные школьные и дошкольные учреждения. Они закрылись раньше своей привычной сезонности. Нам нужно было оперативно перестроиться.

Что касается многоквартирных домов, то даже сегодня есть ряд площадок, несмотря на то, что многие люди уже проживают за городом, где нужно постоянно мониторить регулярность вывоза мусора. Часто бывает такое, что в прошлом месяце какая-то площадка не перенакапливалась, а две недели назад начала. Мы получаем сообщения от управляющих кампаний и через социальные сети. Приходится либо какие-то емкости добавлять, либо менять график вывоза. Конечно, есть такие площадки, которые и раньше вывозились два раза в день, но хотелось бы, чтобы таких площадок становилось меньше. Каждое место накопления должно быть рассчитано, исходя из территории и населения, которое вокруг живет.

- А из-за чего появляются однотипные жалобы о перенакоплении в разных районах? С чем это связано? С какими-то нарушениями в графике вывоза или кто-то не может нормально организоваться и объяснить региональному оператору какой у них объем мусора?

- Объем мусора вообще невозможно предусмотреть. Есть такие площадки, как, например, на улице Трохина, это в районе Любятово. Контейнерная площадка там предназначена для людей, которые проживают в ближайших домах, но эта площадка стоит на дороге. Соответственно, мимо проезжают люди, которые едут в другие населенные пункты. Им, например, удобнее выбрасывать мусор именно здесь, а не в другом месте. Еще есть ситуации, когда кто-то кладет мешочек рядом с контейнером, а не в контейнер. А когда один рядом, то появится и второй, и третий, и четвертый. Эта проблема касается всей Псковской области. Например, в Новосокольниках есть ряд площадок, где баки стоят пустые, а люди почему-то складывают мусор рядом.

- Есть какие-то вопросы, которые остались неурегулированными?

- Прежде всего, это вопрос содержания контейнерных площадок. Понятно, что есть площадки, которые относятся к общедомовому имуществу, там есть дворники, управляющая компания — они содержат эти площадки. А есть очень большое количество площадок по всей Псковской области, которые являются муниципальными. Они находятся на муниципальной земле, и вопрос их содержания на сегодняшний день вообще никак не урегулирован. Не существует каких-то государственных контрактов, каких-то муниципальных служб или дворников, которые бы регулярно проезжали эти площадки и их содержали. Содержание контейнерных площадок — это не обязанность регионального оператора, она не закреплена в тарифе, законодательством. Одно дело ввозить мусор по графику, а другое - содержать в порядке площадку, чтобы, например, отходы, которые должны находиться в емкостях, находились в емкостях.

- На начальном этапе реформы был довольно сложный диалог с управляющими компаниями, их у нас очень много. Удалось ли сегодня наладить конструктивное сотрудничество? Или по-прежнему диалог сложно протекает?

- Как все это воспринимают: если есть регоператор, значит, он должен все делать. На самом деле, это не так. В рамках реформы и федерального законодательства есть четкое закрепление вещей, которые делает управляющая компания. Конечно, не все нюансы и не все моменты можно предусмотреть или прописать в законодательстве. И когда возникают какие-то «белые пятна», которые не прописаны, то управляющая компания считает, что это должен делать регоператор. Сейчас этот путь мы прошли, каких-то нерешенных сверхвопросов у нас нет. Основные вопросы прорабатываются в рабочем режиме.

Есть вопросы по отходам, которые накапливаются на площадках многоквартирных домов, но, которые не входят в норматив накопления — строительный мусор, окна. Есть несколько управляющих компаний, которые ставят бункер и в течение года самостоятельно накапливают и вывозят мусор, пока люди заезжают и делают ремонты. Единых правил нет. Также и с ветками. Все деревья, которые находятся на территории дома, считаются общим имуществом. Но эти отходы в виде веток или вырубленных старых деревьев оседают на мусорных площадках. А мы собираем деньги только за те отходы, которые образуются внутри квартиры.

- Появилась новая инициатива строить дома без мусоропровода. Как вы к этому относитесь? И что делать с домами, которые уже построены и где мусоропроводы есть? Оставить так или заваривать?

- Я живу в доме, в котором есть мусоропровод. Я им не пользуюсь. У меня рядом есть контейнерные площадки, я ношу отходы туда. Мне не нравится пользоваться мусоропроводом по многим причинам. Я считаю, что этот вопрос нужно отдать на усмотрение собственников многоквартирных домов. Пусть они примут решение, как они хотят жить. Вероятнее всего, единогласного решения о том, что нужно ликвидировать мусоропровод, принято не будет. Потому что такое уже было в 2018 году, депутаты по городу Пскову проводили собрания с собственниками жилья, и однозначности там не было, все делились 50 на 50.

Это нужно либо регулировать федеральным законодательством, либо собственники многоквартирных домов должны приходить к единому мнению. Заварить мусоропровод - это половина истории. Сразу возникнет вопрос о наличии контейнерной площадки, которая должна быть закрыта. Ее нужно построить, оборудовать специальными средствами контроля доступа, там должны находиться специальные емкости, чтобы организовывать раздельный сбор отходов. Здесь, как всегда, будет вопрос выделения земельного участка. Далее затраты на строительство, которые вроде как лягут на плечи собственников многоквартирного дома. Я уверен, что не каждый захочет в этом участвовать, зачем что-то менять? Тогда изменения должны касаться всех. Тогда можно сделать шаг и к раздельному сбору мусора, и к более правильному отношению к экологии.

- Нужна ли региону какая-то программа по раздельному сбору мусора? На сколько фракций стоило бы делить мусор? На две, четыре? Сколько дома должно быть контейнеров для раздельного сбора?

- Безусловно, программа должна быть, она подразумевает собой какое-то федеральное законодательство. Сегодня его просто нет. И в рамках каждого субъекта должна быть какая-то программа. В программе можно предусмотреть такие вещи, как ликвидация мусоропроводов, строительство специализированных площадок. Сегодня ряд регионов уже реализует ряд таких программ. Где-то это происходит в микрорайонах, где-то в населенных пунктах. Московская область, например, пошла по пути двух баков. Эффективность у этого низкая, так как все попадает и туда, и туда, опять же, все площадки открытые.

Если говорить о том, как происходит в других странах, то там делят, как минимум, на 4 разных фракции: пэт-бутылка, картон, пищевые отходы и стекло. На мой взгляд, на такой площадке еще должна находиться какая-то небольшая емкость для батареек и для ртутных ламп.

Беседовал Константин Калиниченко 

Теги: #ТКО #мусор #Регоператор #Мехуборка
Источник: Псковская Лента Новостей
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