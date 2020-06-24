ЖКХ

Горводоканал ликвидирует нештатную ситуацию на реке Пскове

Нештатная аварийная ситуация сложилась сегодня, 26 июня, на сетях водоснабжения в Пскове. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе МП города Пскова «Горводоканал», на поверхности реки Пскова, рядом с впадением ее в реку Великая, показался водовод диаметром 560 мм.

Горводоканал совместно с управлением МЧС по Псковской области принял срочные меры по охране данного участка от чрезвычайных происшествий на воде.

В ближайшее время будут выполнены срочные аварийные работы с привлечением водолазов.