ЖКХ

Вода с гарантией

Настоящая публикация осуществлена при финансовой поддержке Программы приграничного сотрудничества «Россия-Латвия» на период 2014-2020 годов. Полную ответственность за ее содержание несет МП г. Пскова «Горводоканал». Публикация может не отражать мнение Программы, стран-участниц Программы - России и Латвии, а также Европейского Союза. Программа приграничного сотрудничества «Россия-Латвия» на период 2014-2020 годов поддерживает совместные усилия, направленные на решение проблем развития приграничных территорий, и продвигает устойчивое использование существующего потенциала региона вокруг границы между Европейским союзом и Российской Федерацией. Вебсайт Программы: www.latruscbc.eu

Восемь из десяти жителей Пскова через год получат в краны чистую воду после завершения строительства второго пускового комплекса подземного водозабора. Псковская Лента Новостей выяснила, как продвигается стройка.

Два плюс два

В июле следующего года в Пскове должны быть запущены еще семь подземных скважин. Тогда исполнится уже одиннадцать лет с момента первых подвижек по «Чистой воде».

Очень кратко напомним суть вопроса. В 2011 году были подписаны бумаги с Европейским банком реконструкции и развития на строительство подземного водозабора. Целью проекта, запланированного на три года, называли «существенное повышение качества водопроводной воды в Пскове». Предполагалось поставлять в городские сети 42 тысяч кубов подземной воды в сутки. Это 80-90% потребностей более чем 200-тысячного города. Но сдвиг мировых тектонических плит ударил и по псковским скважинам.

Введенные ограничения не позволили продолжить работы с тем же источником финансирования, а резкий скачок курса валют вверг муниципальный Горводоканал в долговую яму. С процентами накапало 880 млн рублей. Губернатору Михаилу Ведерникову пришлось ходатайствовать о помощи по кредиту перед президентом, который помог закрыть псковские долги. Это стало своеобразным новогодним подарком под занавес 2018 года.

Из подземных горизонтов удалось двумя скважинами зачерпнуть 11,5 тысяч кубов в сутки, праздник чистой воды наступил для кранов жителей Овсища, Никольской и Владимирской, Кузбасской дивизии, Байкова, Коммунальной. То есть для микрорайонов, ближайших к подземному водозабору на Ваулиногорском шоссе.

Как раз в это время стартовала Программа приграничного сотрудничества «Россия-Латвия» на период 2014-2020, в рамках которой Горводоканал совместно с партнером из Латвии (Латгальским регионом планирования) разработали проект «Чистая вода регионам программы», который был одобрен Программой и получил грантовое финансирование. В итоге, в октябре 2019 года начались работы по строительству пускового комплекса.

Собственно, что сейчас происходит на площадке. Пробурены две скважины на 150 метров. Туда уже спущены насосы и стеклопластиковые водоподъемные трубы, а также датчики давления для контроля динамического уровня подземной воды при работе насоса. Теперь рабочие должны приступить к монтажу скважинных павильонов, где разместится механическое и энергетическое оборудование. Прокладываются энергосети и кабели связи.

Проект предполагает бурение двух скважин с полным обустройством и монтаж технологического оборудования на пяти уже пробуренных скважинах. 10 июня, как сообщили на предприятии, был подписан контракт на выполнение работ по этим пяти скважинам.

Запасной источник

Тех, кто ожидает полного отказа города от забора воды из Великой - а сейчас мы именно этой водой и пользуемся в большей степени - ждет разочарование. Но расстраиваться рано. И вот почему.

Сейчас поверхностный забор из Великой происходит на станции на улице Советской Армии. Первые блоки там появились в 1935 и 1939 годах, самый молодой - 1989 года постройки. Здесь вода, которая при подъеме имеет цвет чая, проходит очистку, в нее добавляют коагулянты - вещества, которые помогают слипаться в воде всему лишнему, выпадать в осадок, а потом этот осадок застревает в песчаных фильтрах. Затем хлорирование, так как даже трижды чистая вода после многокилометрового путешествия по трубам, может стать уже не такой чистой.

Итак, городу нужно в сутки 55-60 тысяч кубов чистой воды. Подземный водозабор даст 42 тысячи. Остальное по-прежнему будут брать с поверхностного. И не потому, что при проектировании не заложили нужных мощностей. Как раз наоборот. На месте подземного водозабора разведаны объемы, позволяющие поднимать на поверхность 76 тысяч кубов в сутки! Город развивается, и однажды до этой отметки мощность обязательно вырастет. Нет, дело тут в другом.

«Выводить полностью из эксплуатации поверхностный водозабор мы считаем нецелесообразным, - поясняет Константин Болотин, директор МП Пскова «Горводоканал», - поскольку если мы его, например, законсервируем, то потом в случае каких-либо проблем мы его уже не сможем запустить. Поэтому два источника водозабора так и будут оставаться, что гарантирует надежное водоснабжение города».

В круге чистоты

Программа приграничного сотрудничества с Латвией - не единственная, по которой проходит модернизация Горводоканала.

При софинансировании Фонда содействия реформирования ЖКХ уже реконструировали канализационный коллектор на Рижском проспекте, планируются работы на трех канализационных насосных станциях.

По программе приграничного сотрудничества с Эстонией до конца года завершится капитальный ремонт аэротенка №1 очистных сооружений канализации, где происходит окисление органики. Там же заменят воздуходувный агрегат. Термины специфические, обывателю больше скажет информация о том, что все это оборудование помогает нейтрализовать биомусор из сточных вод, чтобы он не попадал в Великую и Чудское озеро, а оттуда в наши краны и в Балтику. Еще один проект в этой же программе - «Псков и южная Эстония». По нему будет создана система диспетчерского мониторинга за работой канализации, и купят спецмашину для промывки сетей канализации.

И, наконец, проект «Интеррег “Регион Балтийского моря”» на 17 стран, включая Германию, Литву, Данию, Швецию, Польшу, Норвегию. По нему завершается проектирование станции сгущения осадка на очистных сооружениях канализации.

Специалисты говорят, что воду из-под крана в Пскове можно пить уже сейчас, санитарным нормам она соответствует. Другое дело, что псковичей часто пугает налет в чайниках и не всегда прозрачная струя из-под крана. Несмотря на то, что жесткость питьевой воды, поставляемой с подземного водозабора, соответствует всем нормативам, предприятие совместно с администрацией города начало прорабатывать вопрос строительства станции умягчения подземной воды. После реализации всех масштабных программ и проектов город должен замкнуть «круг чистоты». Чем лучше сточные воды, тем чище вода под землей и в реке, тем здоровее горожане и спокойнее соседи по Балтике. Наступит день, и «Чистая вода» придет в каждый дом.

Юлия Магера