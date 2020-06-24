ЖКХ

В России планируют освободить жильцов аварийных домов от платы за ремонт

Россияне, живущие в аварийных домах, в скором времени могут освободиться от уплаты взносов за текущий ремонт и содержание своих жилищ. Как пишет газета «Известия» со ссылкой на комитет Госдумы по жилищной политике и ЖКХ, соответствующий законопроект уже подготовлен.

Инициатива коснется жильцов только тех аварийных домов, которые вошли в программу расселения, но не были снесены вовремя. Остальным же просто предлагается снизить плату на 20-50%.

Согласно официальной статистике, в программу по расселению в 2019-2025 годы входит 10,5 млн кв. м. При этом аварийным признано 18,6 млн кв. м жилья. Вдобавок к этому еще свыше 64,5 тыс. кв. м. регионы попросту не успели расселить вовремя в рамках реализации предыдущих программ.

В итоге людям по 10 лет и более приходится ждать своей очереди на переселение в жилье, которое находится в непригодном для жизни состоянии. При этом они еще и платят за содержание и текущий ремонт так же, как и жильцы хороших домов.

Именно для того, чтобы восстановить социальную справедливость, и был создан вышеуказанный законопроект. Его детали раскрыл член комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Михаил Чернышев.