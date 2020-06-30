ЖКХ

Псковский губернатор: Фонд содействия реформированию ЖКХ - наш главный стратегический партнер

Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства - один из главных стратегических партнеров Псковской области. Об этом 30 июня заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в рамках рабочего совещания по вопросам переселения граждан из аварийного жилищного фонда и модернизации коммунальной инфраструктуры в регионе, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Встреча прошла в рамках визита председателя наблюдательного совета государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ, председателя Совета АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)» Сергея Степашина и генерального директора, председателя правления государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства Константина Цицина.

«Спасибо за ту неоценимую помощь, которую вы оказываете. Регион небогатый, поэтому содействие фонда очень важно для того, чтобы привести в порядок самые необходимые объекты. Можно с уверенностью сказать, что фонд - один из главных стратегических партнеров, с вашей помощью мы реализуем большие сложные проекты», - сказал губернатор.

Он отметил, что Псковская область уже получила 620 млн рублей на ремонт системы теплоснабжения. «Будет проведен и ремонт очистной системы в Пушкинских Горах. Мы не собираемся останавливаться», - отметил Михаил Ведерников.

Также губернатор рассказал, что с 2008 года было переселено 6000 человек, расселена жилая площадь более 90 тыс. кв метров. «Всего до 2025 года планируется расселить 202 аварийных дома. Мы готовы двигаться быстрее и реализовать все планы до 2023 года. Мы в состоянии усилить динамику», - подчеркнул глава региона.