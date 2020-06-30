ЖКХ

Сергей Степашин: Мы рассчитываем на досрочное выполнение программы переселения в Псковской области

«Мы рассчитываем, что в Псковской области досрочное выполнение программы по переселению станет повесткой», - сказал председатель наблюдательного совета государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно -коммунального хозяйства Сергей Степашин в рамках рабочего совещания 30 июня в Пскове.

«Программа за 2019 год выполнена, объем переселения - выше 140%. Есть несколько объектов, которые нас немного смущают. Один из них в Великих Луках», - заметил Сергей Степашин, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

По его словам, график переселения из аварийного жилья можно сдвинуть. «Уже 29 регионов выполнили программу за 2020 год. Есть те регионы, которые готовы завершить в этом году всю программу», - рассказал Сергей Степашин.

Он отметил, что необходимо сместить акцент с практики переселения в готовое жилье или компенсации на покупку: «Нам нужно больше строить. Мы даем бюджетные деньги, даем гарантии банкам. Нужно привлекать для строительства жилья местные компании».