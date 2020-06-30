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ПЛН публикует ответы директора ООО «Экопром» на проблемные вопросы в сфере ТКО

Псковская Лента Новостей публикует ответы директора филиала ООО «Экопром» Сергея Пайста на вопросы читателей в рамках онлайн-конференции «Основные вопросы, возникающие в ходе реализации реформы в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами в Псковской области».

Вопросы, которые касались хода реализации «мусорной» реформы, работы регионального оператора ООО «Экопром», иных участников реформы, в том числе подрядных организаций, деятельности органов государственной власти и контролирующих органов в регионе, читатели задавали специалистам на сайте Псковской Ленты Новостей в течение 17-19 июня.

Какова главная задача ООО «Экопром» в процессе реализации реформы системы обращения с твердыми коммунальными отходами?

Главными задачами регионального оператора по обращению с ТКО в процессе реализации реформы системы обращения с ТКО являются: обеспечение сбора, транспортирование, обработка, утилизация, обезвреживание и захоронение ТКО на территории Псковской области в соответствии с территориальной схемой обращения с отходами.

Что входит в полномочия регионального оператора в части непосредственной реализации реформы ТКО?

К полномочиям регионального оператора в части непосредственной реализации реформы ТКО относятся:

- заключение договоров с операторами по обращению с ТКО, владеющими объектами по обработке, обезвреживанию и ( или) захоронению ТКО, использование которых предусмотрено территориальной схемой.

- соблюдение схемы потоков ТКО, предусмотренных территориальной схемой.

- обеспечение транспортирования ТКО с привлечением операторов по обращению с ТКО.

- заключение договоров на размещение отходов с оператором объекта размещения отходов, включенного в государственный реестр объектов отходов.

- заключение договоров на оказание услуг по обращению с ТКО с собственником ТКО или уполномоченными лицами (в случаях, предусмотренных законодательством).

- рассмотрение жалоб, заявлений потребителей услуг в сфере обращения с ТКО, принятие по ним решений в пределах своей компетенции.

- ликвидация мест несанкционированных ТКО, в порядке, установленном действующим законодательством.

- принятие участия во внедрении системы раздельного накопления и сбора ТКО на территории зоны деятельности в порядке и способами, установленными действующим законодательством.

Какие «виды отходов» не включены в тариф ТКО, и их вывоз и утилизацию следует заказывать/организовывать отдельно от тарифицированной коммунальной услуги?

Не включены в тариф ТКО отходы, которые согласно ФККО не отнесены к ТКО: строительные, растительные( ветки, спил дерева и т.д.), медицинские отходы (отходы, образующиеся от деятельности мед.учреждений и аптек), отходы 1 и 2 класса опасности и т.д. Таким образом, все отходы, не относящиеся к ТКО необходимо организовывать отдельно от тарифицированной коммунальной услуги.

Куда следует обращаться гражданам и юридическим лицам в случае несогласия с суммой платежа за оказанную услугу по вывозу и утилизации ТКО?

По вопросам начислений, перерасчетов за услугу ТКО необходимо обращаться в Центры обслуживания клиентов, находящихся по адресам: г. Псков, ул. Л.Толстого, 3, г. Великие Луки, пр.Ленина, 29. По указанным адресам можно направить заявление с прилагаемыми документами Почтой России, либо отправить на электронный адрес: ro_pskov@mehuborka.ru