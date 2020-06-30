ЖКХ

Сергей Степашин оценил ход модернизации котельной в Острове

Ход модернизации котельной №1 в Острове оценили председатель наблюдательного совета государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергей Степашин, губернатор Псковской области Михаил Ведерников и генеральный директор, председатель правления государственной корпорации - Фонда содействия реформированию ЖКХ Константин Цицин.

Глава Островского района Дмитрий Быстров рассказал гостям, что в котельной устанавливают надежную немецкую горелку, а сам котел собран на территории России. «Всего для работы используется два котла, есть еще один резервный. Теперь один из двух используемых котлов будет новый. Сначала необходимо решить все самые проблемные моменты», - сказал он.

Котельная №1 обслуживает весь центр города Острова и имеет самую большую выработку, добавил Дмитрий Быстров.

Сергей Степашин предложил главе района подумать над заменой второго котла в следующей очереди.

Руководитель муниципалитета сообщил, что по результатам торгов удалось сэкономить 5 млн рублей. «Если фонд одобрит, то мы подготовим проектном-сметную документацию и эти средства также вложим в модернизацию», - заявил он. Сергей Степашин предложение одобрил.