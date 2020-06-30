ЖКХ

Сергей Грахов ответил на вопросы псковичей о ходе реформы в сфере ТКО

Псковская Лента Новостей публикует ответы председателя комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Псковской области Сергея Грахова на вопросы читателей в рамках онлайн-конференции «Основные вопросы, возникающие в ходе реализации реформы в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами в Псковской области».

Вопросы, которые касались хода реализации «мусорной» реформы, работы регионального оператора ООО «Экопром», иных участников реформы, в том числе подрядных организаций, деятельности органов государственной власти и контролирующих органов в регионе, читатели задавали специалистам на сайте Псковской Ленты Новостей в течение 17-19 июня.

Вопрос 1: Какими нормативными актами регламентируется реализация реформы в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами (далее – ТКО) на территории Псковской области?

Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» является основным нормативно-правовым актом, который регулирует вопросы реализации реформы в сфере обращения с ТКО, на основании которого разработаны следующие подзаконные акты:

постановление правительства Российской Федерации от 12.11.2016 № 1156 «Об обращении с твердыми коммунальными отходами и внесении изменения в постановление правительства Российской Федерации от 25.08.2008 № 641»;

постановление правительства Российской Федерации от 31.08.2018 № 1039 «Об утверждении Правил обустройства мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и ведения их реестра»;

постановление правительства Российской Федерации от 03.11.2016 № 1133 «Об утверждении Правил проведения торгов, по результатам которых формируются цены на услуги по транспортированию твердых коммунальных отходов для регионального оператора»;

постановление правительства Российской Федерации от 22.09.2018 № 1130 «О разработке, общественном обсуждении, утверждении, корректировке территориальных схем в области обращения с отходами производства и потребления, в том числе с твердыми коммунальными отходами, а также о требованиях к составу и содержанию таких схем».

Также нормативно-правовые акты принятые органом исполнительной власти области, который осуществляет государственно-властные полномочия исполнительно-распорядительного характера в сфере обращения с ТКО:

Территориальная схема обращения с отходами Псковской области, утвержденная приказом Государственного комитета Псковской области по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 15.11.2016 № 127-ОД;

Порядок накопления твердых коммунальных отходов (в том числе их раздельного накопления) на территории Псковской области, утвержденный приказом Государственного комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 29.12.2018 № 129-ОД.

Вопрос 2: Как организована система утилизации (захоронения) ТКО в Псковской области? Какие типы (виды) отходов не подлежат захоронению на мусорных полигонах?

Отходы поступают на объекты сортировки и обработки ТКО на территории Псковской области:

1) ООО «Спецтранском», расположенный в дер. Котово Псковского района. На мусоросортировочном комплексе производится отбор таких видов вторичных ресурсов, как макулатура, полиэтиленовая пленка, полимерная тара. Из отходов полиэтиленовых пленок организовано производство полимерпесчаной тротуарной плитки.

2) ООО «Экологистика», расположенный вблизи дер. Бабки Великолукского района, с мощностью 160 000 куб. м отходов в год;

3) ООО «Плюсский перерабатывающий комбинат» по переработке пластика полного цикла.

После сортировки и обработки ТКО поступают на объект размещения отходов (далее - ОРО), имеющий паспорт ОРО и лицензию на осуществление деятельности по обезвреживанию и размещению отходов I-IV классов опасности (в лицензии каждого ОРО указан размещаемый класс опасности отходов).

Согласно Федеральному классификационному каталогу отходов, утвержденному приказом Федеральной службы по надзору в сфере природопользования от 22.05.2017 № 242, к ТКО относятся все виды отходов подтипа отходов «Отходы коммунальные твердые» (код 7 31 000 00000), а также другие отходы типа отходов «Отходы коммунальные, подобные коммунальным на производстве, отходы при предоставлении услуг населению» (код 7 30 000 00000).

Вопрос 3: В случае ненадлежащего исполнения коммунальной услуги по вывозу мусора из многоквартирного жилого дома, какие действия необходимо предпринять ответственному квартиросъемщику (собственнику)?

Уборка мест погрузки ТКО относится к обязанностям регионального оператора по обращению с ТКО (далее – Региональный оператор) согласно пункту 148(12) Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных постановлением правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354.

Вопрос поддержания порядка на контейнерных площадках относится к полномочиям управляющих компаний (далее – УК) (пункт 3.7.1 Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденных постановлением Госстроя Российской Федерации от 27.09.2003 № 170).

Создание и содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, за исключением установленных законодательством Российской Федерации случаев, когда такая обязанность лежит на других лицах (статья 8 Закона).

При нарушении санитарно-эпидемиологических норм и правил при содержании контейнерных площадок необходимо обратиться в адрес УК и органов местного самоуправления. При нарушении графика вывоза отходов потребителю коммунальной услуги по обращению с ТКО необходимо подать заявление в адрес Регионального оператора.

При отсутствии реагирования со стороны УК и Регионального оператора потребителю коммунальной услуги по обращению с ТКО необходимо направить заявление в адрес органов исполнительной власти, к компетенции которых относятся полномочия в сфере обращения с ТКО.

В части организации и проведения проверок в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по вопросу качества оказания коммунальной услуги по обращению ТКО потребителю следует обратиться в адрес органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление регионального государственного жилищного надзора.

Вопрос 4: В связи с веденными в Псковской области ограничительными мерами, в публичных местах необходимо пользоваться защитными масками. Подлежат ли защитные маски утилизации отдельно от основного объема ТКО?

Средства индивидуальной защиты относят к медицинским отходам класса «Б», данные виды отходов не относятся к сфере ведения Комитета (Положение о Комитете по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Псковской области, утвержденное постановлением Администрации области от 14.10.2013 № 465).

Вопрос 5: Существует ли в Псковской области программа внедрения раздельного сбора ТКО? В какие сроки предполагается сделать раздельный сбор мусора обязательным для граждан и юридических лиц?

С целью повсеместного внедрения и развития системы раздельного накопления отходов постановлением Правительства Российской Федерации от 01.06.2020 № 4586п-П11 утвержден план мероприятий («дорожная карта») по введению раздельного сбора твердых коммунальных отходов.

На территории Псковской области уже проводится работа по внедрению раздельного накопления отходов. На сегодняшний день Региональным оператором уже установлено 352 контейнера для раздельного накопления ПЭТ-отходов.

В настоящее время Комитетом в адрес Минприроды России направлена информация о потребности Псковской области в обустройстве 2160 мест (площадок) для раздельного накопления ТКО.

Также контейнеры для раздельного накопления отходов могут приобретаться, в частности, собственниками земельных участков, на которых расположены места накопления ТКО, органами местного самоуправления, создавшими места накопления ТКО в соответствии с действующим законодательством, организациями, осуществляющими управление многоквартирными домами, потребителями.

Вопрос 6: Реформой ТКО предусмотрено строительство экотехнопарков. Когда планируется приступить к реализации проекта? Будет ли проект реализовываться в формате государственно-частного партнерства или предполагается иной формат финансирования?

Администрацией Псковской области проведен анализ стоимости проектов-аналогов, реализованных в других регионах, исходя из бюджетных возможностей региона принято решение о создании данного объекта в рамках концессионного соглашения.

14.05.2020 от ООО «Экотехнопарк «Стрелецкий» в адрес администрации Псковской области поступила частная концессионная инициатива с проектом концессионного соглашения по строительству объекта сортировки и обработки отходов на территории Псковской области. В настоящее время ведутся переговоры о возможности заключения концессионного соглашения в отношении объектов обработки и захоронения ТКО на территории Псковской области на иных условиях.

Срок начала реализации проекта концессионного соглашения по строительству объекта сортировки и обработки отходов на территории Псковской области будет возможно определить по результатам переговоров.