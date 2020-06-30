С 1 июля в Псковской области начнут действовать новые тарифы на электроэнергию

В связи с ежегодной индексацией тарифов для населения и приравненных к ним категориям потребителей с 1 июля 2020 года начнут действовать новые тарифы на электроэнергию. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе АО «Псковэнергосбыт», стоимость электроэнергии утверждена приказом комитета по тарифам и энергетике Псковской области от 6 декабря 2019 года №177-э.
В энергосбытовой компании подчеркнули, что электроэнергию, потребленную в предшествующие периоды по старым тарифам, необходимо оплатить в срок до 10 июля 2020 года включительно.
Оплатить потребленную электроэнергию без комиссии можно на официальном сайте АО «Псковэнергосбыт» и в тех Центрах обслуживания потребителей, где установлены кассовые аппараты.
|
Группы потребителей
|
Цены (тарифы) на электроэнергию с 01.07.2020 по 31.12.2020
|
Одноставочный тариф
|
Дифференцированный по двум зонам суток
|
Дифференцированный по трем зонам суток
|
Дневная зона
|
Ночная зона
|
Пиковая зона
|
Полупиковая зона
|
Ночная зона
|
Население, проживающее в городских населенных пунктах
|
4,60
|
5,29
|
3,20
|
5,97
|
4,60
|
3,20
|
Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных стационарными электроплитами
|
3,45
|
3,97
|
2,30
|
4,42
|
3,45
|
2,30
|
Население, проживающее в сельских населенных пунктах
|
3,22
|
3,70
|
2,22
|
4,18
|
3,22
|
2,22