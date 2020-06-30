ЖКХ

С 1 июля в Псковской области начнут действовать новые тарифы на электроэнергию

В связи с ежегодной индексацией тарифов для населения и приравненных к ним категориям потребителей с 1 июля 2020 года начнут действовать новые тарифы на электроэнергию. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе АО «Псковэнергосбыт», стоимость электроэнергии утверждена приказом комитета по тарифам и энергетике Псковской области от 6 декабря 2019 года №177-э.

В энергосбытовой компании подчеркнули, что электроэнергию, потребленную в предшествующие периоды по старым тарифам, необходимо оплатить в срок до 10 июля 2020 года включительно.

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Оплатить потребленную электроэнергию без комиссии можно на официальном сайте АО «Псковэнергосбыт» и в тех Центрах обслуживания потребителей, где установлены кассовые аппараты.