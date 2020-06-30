ЖКХ

Щенков и старую одежду предлагают сотрудникам «Мехуборки» жители псковских деревень

Водитель транспортного отдела ООО «Мехуборка Псков» Виктор Ващенко рассказал об интересных случаях, которые происходят во время работы в сельских населенных пунктах. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе компании.

«Поехали мы как-то вывозить мешки с ТКО из Качановской волости Палкинского района. И случайно забрали не тот пакет — он стоял рядом с местом накопления и, видимо, предназначался кому-то другому. Хозяин это увидел, побежал за нами, но достать мешок из установки уже было невозможно. Гражданам надо быть внимательнее», — заметил Виктор Ващенко.

Он добавил, что люди в деревнях часто предлагают сотрудникам «Мехуборки» различные вещи. «Выносят обувь и говорят: «Хорошая, забирайте!», или из одежды предлагают что-то себе подобрать, мол, тоже вполне пригодная. Недавно еще щенков предлагали "от очень доброй собаки"», — рассказал водитель.

По его словам, крупногабаритного мусора в деревнях меньше, чем в городе, но тоже встречается. «За КГМ выезжает отдельная машина, мы не забираем — установка мусоровоза с задней загрузкой для этого не предназначена. Но к нам жители тоже подходят, предлагают забрать «хорошую» мебель домой», — отметил Виктор Ващенко.