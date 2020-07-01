ЖКХ

В России с 1 июля повысились тарифы ЖКХ

Тарифы за услуги жилищно-коммунального хозяйства проиндексированы в России с 1 июля. Как и в прошлые годы, в среднем по стране рост составит около 4%.

Рост платежей, в том числе на электро- и газоснабжение, водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение, регулируют органы власти. Ежегодно правительство РФ выпускает распоряжение, в котором устанавливается верхняя граница роста платежа за коммунальные ресурсы по каждому региону, пишет ТАСС.

В соответствии с распоряжением кабмина от 29 октября 2019 года, с 1 июля наибольший рост тарифов ЖКХ ожидается в Чечне (6,5%), Кабардино-Балкарской Республике (5,4%), Республике Дагестан (5,2%), Ингушетии (5,1%), Москве (5%). В Подмосковье тарифы с 1 июля вырастут на 4,1%. В Санкт-Петербурге, который в прошлом году опережал страну по росту коммунальных платежей, повышение будет умеренным (3,8%). Наименьший рост тарифов предусмотрен в Ненецком автономном округе (2,4%).

С 2013 года коммунальные тарифы в России индексируются раз в год с 1 июля, чтобы сдерживать инфляцию. В 2019 году индексация тарифов была двухэтапной в связи с повышением ставки НДС с 18% до 20%. С 1 января 2019 года тарифы увеличились на 1,7%, с 1 июля - на 2,4%. В 2020 и последующих годах индексация тарифов ЖКХ будет происходить один раз в год с 1 июля.