ЖКХ

Антимонопольщики обязали «Экопром» проводить торги на транспортировку ТКО

По результатам рассмотрения обращений ООО «АСПО» и АНО «Коммунальный народный контроль по Псковской области» УФАС по Псковской области установил, что региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами - ООО «Экопром» - не проводил торги на заключение части контрактов на транспортировку ТКО, а заключил прямые контракты с компаниями-перевозчиками. Об этом сообщается в телеграм-аккаунте управления.

Напомним, проверка предыдущих торгов на транспортировку ТКО показала наличие сговора между регоператором и участниками конкурса, что позволило установить на территории области завышенный тариф на услугу по вывозу и сбору ТКО.

В 2020 году процедура заключения контрактов с перевозчиками также прошла с нарушениями. По части лотов – 6 из 14 – были проведены торги, но с нарушениями закона о защите конкуренции, а по остальным были заключены 5 прямых договоров на транспортировку отходов в северной зоне и 3 прямых договора – в южной.

Управление установило, что в северной и южной зонах деятельности регионального оператора образуется соответственно 67% и 33% ТКО от общего количества образования ТКО на территории Псковской области. Законодательство предусматривает, что цены на услуги по транспортированию ТКО для регионального оператора должны формироваться по результатам торгов, в том числе, если в зоне его деятельности образуется более 30% твердых коммунальных отходов.

Таким образом, цена на эту услугу должна сформироваться в результате конкурентных процедур, позволяющих заключить договор с экономически обоснованной стоимостью, с тем перевозчиком, который предложил наименьшую цену транспортировки ТКО, отметили в УФАС.

Потребители услуг ООО «Экопром» - население и юридические лица, у которых отсутствует возможность заключить договор на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами с другими компаниями, так как ООО «Экопром» является региональным оператором. В силу антимонопольного законодательства компания занимает доминирующее положение на территории Псковской области и может оказывать определяющее влияние на товарный рынок.

Таким образом, «ООО «Экопром», не проводя аукционы, злоупотребило своим доминирующим положением, что привело к ограничению конкуренции и не дало возможности другим перевозчикам предложить свои услуги по транспортировке ТКО по более низкой цене, что, в свою очередь, могло отразиться на тарифах для населения, обратили внимание в УФАС.

Псковское УФАС предписало ООО «Экопром» провести торги на транспортирование твердых коммунальных отходов по северной и южной зонам деятельности в срок до 7 августа 2020 года.

«В идеале мы бы хотели, чтобы наши предписания исполнялись незамедлительно, в добровольном порядке, тарифы для населения снижались, мусор сортировался, контейнеры закупались, но региональный оператор использует свое законное право и оспаривает практически каждое решение УФАС в суде, а судебный процесс – дело небыстрое. Но мы обещаем довести начатые дела до логического конца», - прокомментировала руководитель ведомства Ольга Милонаец.