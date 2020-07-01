ЖКХ

Жители Дновского района не могут дозвониться до аварийной службы вторые сутки

Жители деревни Белошкино Дновского района не могут дозвониться до аварийной службы вторые сутки. С такой жалобой на сайт губернатора Михаила Ведерникова обратился местный житель.

По его словам, в деревне постоянно отключают электроэнергию, и при этом невозможно дозвониться до аварийных служб, чтобы уточнить причину отключения и сроки восстановления.

«На данный момент просидели без света сутки, прошлый раз - больше суток, но при этом также было не дозвониться до аварийной службы, трубку никто не поднимает», - рассказал местный житель.