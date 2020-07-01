ЖКХ

«Семейная приемная» помогла псковичам добиться бесперебойного горячего водоснабжения

Проблему отсутствия горячей воды в доме №126 по улице Леона Поземского обсудила региональный координатор партпроекта «Крепкая семья», секретарь городского отделения «Единой России», глава Пскова Елена Полонская с представителями администрации области, Фонда капитального ремонта, управляющих компаний, депутатом Псковской городской Думы по данному округу Григорием Стороненковым и самими жильцами. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального отделения партии «Единая Россия».

В «Семейную приемную», действующую на базе региональной общественной приемной «Единой России», жильцы дома обращались за помощью в решении этой проблемы. Люди просили оказать содействие в решении вопроса обеспечения дома горячей водой, что в течение двух лет происходит нерегулярно, с продолжительными отключениями.

После проведения работ по промывке водонагревателя и очистке труб подача горячей воды возобновилась, но не все жильцы дома могут воспользоваться этой услугой. Сейчас у небольшой части жильцов горячая вода есть, но у большинства отсутствует. Трубы системы горячего водоснабжения требуют замены. При этом, по словам жильцов, счета за отсутствующую услугу начисляются всем.

«Ранее мы уже направили в адрес областных властей и регионального Фонда капремонта просьбу перенести капремонт в данном доме на как можно более ранний срок и включить в перечень работ ремонт не только кровли, но и системы горячего водоснабжения. В ответ представитель Фонда сообщил, что такое решение уже принято и сами работы будут произведены в 2021 году», - сказала Елена Полонская.

Также региональный координатор партпроекта «Крепкая семья» поблагодарила всех, кто подключился к решению проблемы.

«В этой связи хочу поблагодарить представителей областных структур за оперативность и заверить жильцов дома, что мы делаем все возможное, чтобы как можно скорее нормализовать ситуацию. Отдельное спасибо - руководителю управляющей компании «Псковжилсервис» Андрею Тарасову, который согласился помочь коллегам из обслуживающей данный дом МБУ «Жилище» возобновить подачу горячей воды. А правильность начислений в платежках за отсутствующую услугу мы обязательно проверим», - резюмировала Елена Полонская.

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Напомним, «Семейная приемная» открыта каждый четвертый четверг месяца по адресу: улица Гоголя, 9. Семьи могут обратиться с волнующими их вопросами, получить консультации и поддержку. Предварительная запись возможна по телефону 8(8112)66-25-12.