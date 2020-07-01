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ЖКХ

Жители Великих Лук просят премировать работников за качественный ремонт их дома

04.07.2020 11:23|ПсковКомментариев: 0

В адрес Регионального оператора - Фонда капитального ремонта поступило благодарственное письмо жителей многоквартирного дома в городе Великие Луки. Жители дома по улице Заслонова, 29/10 очень довольны работой подрядчика, выполнившего капитальный ремонт крыши и фасада, сообщили Псковской Ленте Новостей в ФКР Псковской области. 

Строители подрядной организации ООО «Малая Механизация» в рамках капитального ремонта крыши выполнили демонтаж старого покрытия, произвели полную замену обрешетки, устройство нового покрытия крыши из профилированного листа, пропитку огнебиозащитными составами всех деревянных конструкций; провели работы по утеплению чердачного помещения, ремонту дымовых и вентиляционных труб, устройству зонтов, слуховых окон, канализационных выпусков.

В рамках капитального ремонта фасада были выполнены следующие работы: штукатурка стен, нанесение шпатлевки, грунтовки, окраска стен; устройство новой отмостки дома; установка новых пластиковых окон в подъездах, установка новой двери в подъезд, ремонт цоколя.

«Наш дом находился в непригодном состоянии достаточно долгое время. Выходя из дома, люди нередко сталкивались с неудобствами, - говорится в письме от собственников. - Мы выражаем огромную благодарность директору ООО «Малая механизация» Петрову Денису Валерьевичу за организацию, произведенные работы, а также коллективу предприятия, принимавшему непосредственное участие в выполнении всех этих работ по улице Заслонова, 29/10, за высокий уровень качества выполненных работ. Жители дома отмечают умение специалистов организовать и обеспечить выполнение работ в установленные сроки, при этом учитывая все предложения жителей данного дома. Отдельное спасибо хотим выразить за благоустройство во дворе дома в виде клумб для цветов. При возможности просим премировать всех работников, принимающих непосредственное участие в выполнении этих работ!»

В Фонде отметили, что отбор подрядных организаций для проведения работ по капремонту многоквартирных домов в Псковской области осуществляется на электронной площадке РТС-тендер согласно постановлению правительства РФ № 615 от 1.07.2016. Участвовать в электронных торгах могут только те организации, которые находятся в реестре квалифицированных подрядных организаций.

Теги: #великие луки #капремонт #ремонт
Источник: Псковская Лента Новостей
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