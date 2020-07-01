ЖКХ

Сергей Грахов: В Псковской области не произошло смертельного падения коммунальных платежей

В Псковской области, несмотря на ситуацию с коронавирусом, не произошло «смертельного падения» платежей населения за ЖКУ. Об этом сообщил в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове председатель комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Псковской области Сергей Грахов.

«В марте-апреле мы планировали процент падения платежей до 40%, но надо сказать спасибо жителям, они очень ответственные. Падение произошло, но всего на 10-12%. Смертельного падения не произошло», - констатировал гость студии. А июнь, по его словам, показал, что платежеспособность населения возвращается на прежний уровень.

«Санкций за неоплату ЖКУ пока не будет, но в любом случае платить придется», - добавил председатель комитета. В противном случае, по его словам, предприятия ЖКХ «встанут» уже через два-три месяца - им не из чего будет оплачивать покупку топлива, оплачивать электроэнергию, ГСМ, осуществлять ремонт техники, выплачивать зарплату сотрудникам.

«Не оплачивая услуги мы рано или поздно придем к тому, что предприятие проживает 2-3 месяца и встанет. Оно не сможет оказывать услугу не потому, что там такие негодяи, а потому, что не могут это сделать физически», - резюмировал Сергей Грахов.