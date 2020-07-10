ЖКХ

Псковская область протестирует систему сбора информации об авариях в ЖКХ

Пилотную систему мониторинга аварийных ситуаций в ЖКХ начнут тестировать в Псковской области с 1 августа. Планируется, что она заработает с 1 сентября. Об этом заместитель губернатора Василий Осипов сообщил 10 июля на совещании по вопросам подготовки к отопительному сезону, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Вице-губернатор пояснил, что без запуска этой системы будет невозможно участие региона в ряде федеральных программ. Он также уточнил, что на уровне региона необходимо создавать модератора.

Что касается готовности системы ЖКХ к началу отопительного сезона, то в Псковской области она составляет 41 процент. «Мы идем практически в графике прошлого года», - отметил Василий Осипов.

В свою очередь председатель регионального комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Сергей Грахов проинформировал, что Новоржевский район вообще не начал подготовку к отопительному сезону. Новоржев и Плюсса не представили соответствующие акты. В связи с этим Сергей Грахов попросил сегодня же направить в комитет необходимые документы и незамедлительно организовать подготовку.