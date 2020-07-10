ЖКХ

Островская школа избавится от печного отопления

Подготовка учреждений образования Псковская области к отопительному сезону идет в плановом режиме. Об этом на совещании 10 июля сообщил первый заместитель руководителя регионального комитета по образованию Геннадий Барышников, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

По словам докладчика, ведутся работы по промывке и опрессовке систем отопления. Организована закупка топлива.

Геннадий Барышников также рассказал, что в одном из учреждений образования в Островском районе до сих пор используется печное отопление, однако сейчас готовится проектно-сметная документация для строительства модульной котельной.