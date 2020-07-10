ЖКХ

На создание новой «мусорной отрасли» может уйти 5-7 лет, считает Александр Козловский

Чтобы создать новую «мусорную отрасль» в Псковской области, необходимо 5-7 лет. Такое мнение высказал секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия», депутат Государственной Думы Александр Козловский в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове.

«Мусор - это сложная тема. По сути, мы создаем новую отрасль. У нас до сих пор нет перерабатывающих предприятий. Мы должны перерабатывать мусор, а мы все еще собираем. На создание отрасли может уйти 5-7 лет», - рассказал Александр Козловский.

Он отметил, что в рамках исполнения поручений президента в Псковской области должен появится экотехнопарк. «Мы должны достигнуть минимального уровня переработки в 60-80% в регионе», - уточнил депутат.