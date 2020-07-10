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Тариф на услуги регоператора по обращению с ТКО в Псковской области должны пересчитать к 1 августа

По ходатайству комитета по тарифам и энергетике Псковской области ФАС России продлил срок исполнения предписания о пересчете тарифа на услуги регоператора по обращению с ТКО до 1 августа 2020 года. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале «УФАС Псков».

Ранее регоператору было предписано исключить необоснованные затраты. Пересмотреть тариф на услугу регоператора по обращению с ТКО на 2020 год региональный комитет по тарифам и энергетике должен был в срок до 1 июля.

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Теперь к 1 августа регоператор должен: