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От КАМАЗа до ISUZU: На чем вывозят мусор и отходы в Псковской области. ФОТО

Время не стоит на месте, и на смену старым мусоровозам, в которые вручную загружали мусор, приходят более производительные машины. Автопарки мусоровывозящих предприятий постепенно пополняет новая спецтехника, позволяющая загружать твердые коммунальные отходы за минимальное количество времени и с наименьшими трудозатратами.

Первые машины для уборки мусора появились в 30-х годах прошлого века, но широкое распространение получили лишь в 60-е годы после создания в России специализированной отрасли - коммунального машиностроения. Сегодня же мусоровозная техника представлена большим количеством моделей от иностранных и отечественных производителей.

«Рентабельность использования того или иного мусоровоза определяется вместимостью его кузова. Чем больше емкость - тем лучше, поэтому техника производятся на базе грузовиков: в качестве базы изготовители используют шасси от Scania, «КамАЗ», «ЗиЛ», «МАЗ», Man, Mercedes-Benz, Isuzu и других», - пояснили на предприятии «Мехуборка Псков».

Специалисты компании уточнили, что выпускаемые мусоровозы различаются назначением, объемом кузова, механизмами загрузки ТКО, характером процесса уплотнения и способом разгрузки отходов. От этих параметров зависят и конструктивные особенности спецтехники.

Различают несколько видов мусоровозов:

Мусоровозы с ручной загрузкой, оснащенные загрузочным ковшом, в который вручную загружают отходы. Их недостатком считается малая вместимость, они актуальны при сборе мусора на небольших территориях.

Мусоровозы с боковой погрузкой являются полностью механизированными, загрузка мусора в них производится с помощью специального автоматического манипулятора, разгрузка - с помощью плиты.

Мусоровозы с задней загрузкой используют для вывоза ТКО из контейнеров, которые загружаются с помощью дополнительных подъемных систем и разгружаются поднятием кузова.

Грейферные мусоровозы, оснащенные специальным оборудованием для захвата мусора.

В автопарке ООО «Мехуборка Псков», занимающегося транспортированием отходов в 16 муниципальных образованиях Псковской области, имеются мусоровозы с системой задней загрузки FUSO, ISUZU, FORD CARGO, HINO и КАМАЗ. Они применяются для сбора и транспортирования отходов из пластиковых и металлических контейнеров всех типов вместимостью до 1,1 кубов. Их отличает высокая грузоподъемность и мощный механизм пресса. Это эффективный, чистый по сбору и экономически выгодный для организации вывоза ТКО транспорт.

Главным преимуществом современной спецтехники является высокий коэффициент уплотнения мусора, достигаемый за счет специального механизма, функционирующего в ручном, автоматическом и полуавтоматическом режимах. Этот параметр делает мусоровозы с задней загрузкой намного эффективнее машин с боковым типом сбора отходов.

Мусоровозы псковской «Мехуборки» делятся на три вида - с номинальным объемом кузова 10, 15 и 20 кубических метров. Внутри каждого бункера имеется пресс-механизм, с помощью которого объем отходов уменьшается в несколько раз. Таким образом, в мусоровоз с 10-кубовым бункером (FUSO, ISUZU) можно собрать 40-50 кубометров отходов в зависимости от их плотности. В 15-кубовый кузов (КАМАЗ) помещается до 70-80 куб. м мусора, в 20-кубовый (FORD CARGO) - порядка 150 куб. м.

Кроме того, данная техника обладает отличной маневренностью и компактностью, обслуживает контейнерные площадки в короткие сроки и без особого труда передвигается по узким улицам и придомовым территориям. Водители «Мехуборки» отмечают, что современная техника проста и удобна в управлении.

Есть в автопарке ООО «Мехуборка Псков» и спецтехника для вывоза крупногабаритных отходов, замены больших контейнеров и ликвидации несанкционированных свалок - грузовики ГАЗель Next, FORD, КАМАЗы и МАЗ.

ГАЗ оснащен мультилифтом - погрузо-разгрузочным механизмом, с помощью которого осуществляется установка и снятие с рамы автомобиля контейнера для мусора. При помощи такой спецтехники заменяются 8-кубовые контейнеры, предназначенные для сбора КГМ и ТКО. Машина забирает полный бак и устанавливает на его место пустой.

Автомобиль на шасси Ford Cargo оснащен установкой для замены бункеров объемом 1,5; 2,5; 4,5 и 8 кубометров, ISUZU, КАМАЗ и МАЗ - установкой мультилифт для замены 10-кубовых и заглубленных контейнеров.

Наиболее универсальными в псковской «Мехуборке» считают КАМАЗ и МАЗ, оснащенные манипуляторными установками и предназначенные для ликвидации свалок. Грейфер, или лепестковый захват, позволяет грузить мусор, который лежит «навалом». Таким образом, экономится рабочая сила при погрузке отходов. Эти машины ежедневно выходят на линию и помогают делать населенные пункты Псковской области чище и красивее.

Всего в техническом парке ООО «Мехуборка Псков» имеются 56 единиц спецтехники, из них более 20 используются для вывоза отходов в областном центре.

Автопарк компании регулярно пополняется новой высокопроизводительной техникой. Ее работу контролируют специалисты регионального оператора по обращению с ТКО через систему ГЛОНАСС, которой оборудован каждый автомобиль, а также с помощью фото- и видеофиксации.