ЖКХ

ЖКХ Пскова подготовится к новому отопительному сезону до 14 сентября

Глава администрации Пскова Александр Братчиков подписал постановление о подготовке жилищно-коммунального хозяйства города к работе в осенне-зимнем периоде 2020-2021 годов. Документ опубликован на официальном сайте муниципалитета.

Согласно документу, основные подготовительные работы должны быть завершены до 14 сентября. Управлению городского хозяйства поручено обеспечить контроль за выполнением работ по подготовке к отопительному сезону, координацию деятельности МБУ «Жилище», товариществ собственников жилья, управляющих организаций города по подготовке жилищного фонда Пскова к работе в осенне-зимнем периоде 2020-2021 годов.

Органам и структурным подразделениям городской администрации надлежит обеспечить контроль за подготовкой подведомственных и курируемых организаций и объектов ЖКХ к отопительному сезону.

Кроме того, утвержден состав рабочей комиссии по подготовке к отопительному сезону, которую возглавил начальник УГХ Пскова Николай Баринов. Она должна проверить готовность к отопительному сезону потребителей тепловой энергии, теплоснабжающих и теплосетевых организаций города до 14 сентября и выдать паспорта готовности для потребителей тепловой энергии – не позднее 14 сентября, для теплоснабжающих организаций – не позднее 30 октября.